Apple ad Duc India-Built iPhone XV in Sales debut diem

Apple consilia iPhone XV dimittere, quae in India fabricata est, primo die venditionum globalis debut, secundum fontes rei familiares. Cum plures de XV unitates iPhone adhuc ex Sinis venient, hoc primum notat quod novissimae generationis iPhone in Indiae emptione statim praesto erit. Motus ille Indiae elucidat facultates productionis augendae et mutationem repraesentat ex priore consilio Apple in machinis terrarum terrarum Sinensium venditarum venditandi.

Lacus in India inter operationes suas et praecipuas bases in Sinis ad pontem faciendum opus est. Societas productionem iPhone 15 in officinas in Tamil Nadu statu ultimo mense incepit. Sed leves esse possunt moras in promptuitatibus machinis Indiae constructis propter provocationes logisticas improvisas.

iPhone 15 expectatur maxima renovatio in tribus annis esse Apple, programmatum camerarum ratiocinari per latitudinem et in melius 3-nanometris processus pro exemplaribus Pro. Hic novus lineus pendet ad venditiones Apple revivisndas, sicut societas rettulit decessionem in venditionibus tribus partibus continuis.

India in dies magis momenti ad Apple facta est propter stimulos oeconomicos imperii Indi ad fabricationem localem boosti et conatus Apple ad variandum ultra Sinas inter controversias commercii. Patria etiam Apple promissum mercatum esse probavit, cum duplice-digiti incrementi in venditionibus iPhone in India, priore parte.

Praeter Foxconn Technologiae officinas Group in Tamil Nadu, alia Apple praebitorum in India, inter Corp. Pegatron et Corp. Wistron officinam mox a Group Tata acquirendi, expectatur etiam ut 15 iPhone conveniat.

Lacus Indiam spectat ut tam occasionem grossam et quam significantem basim producendi in longo termino, patet ex apertio primae thesaurorum in India hoc anno.

Fontes: Bloomberg News.