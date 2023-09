Apple ad Duc India-Built iPhone XV in Global Sales Debut Day

Apple Inc. institutum est ut notabilis mutatio ad suum consilium deducendo iPhone 15 Indiae aedificatae primo die venditionum, primum notans machinam localem congregatam in die debut globali praesto erit. Cum maior pars iphone 15 unitatum adhuc ex Sinis venient, hic motus elucidat Indiae crescentis facultatem fabricandi et conatus Apple suum productionem ultra Sinas variare.

iPhone 15 expectatur die Martis reuelata esse cum venditionibus inceptis in diebus vel hebdomadibus post eventum. Productio iPhone 15 ultimo mense incepit officinam in civitate Tamil Nadu meridionali, a elit Foxconn technologiae Group operata. Etsi leves morae obveniunt ob ampullas logistics, focus Apple in arctando hiatu inter operationes Indianas et Sinenses manifestas est.

Primus minister Narendra Modi incitamenta ad fabricam localem promovendam, coniuncta cum Apple consilio ad dependentiam in Sinis inter tensiones commercii redigendas, Indiam magnum mercatum fecerunt pro diversitate conatus Apple. Ante iPhone XIV, tantum parva fractionem Apple globalis globi in India convenerunt, cum mora sex ad novem menses productionis Sinarum comparata est. Mora tamen signanter redacta est, permittens Apple 14% suarum iPhonerum in India per finem Martii convenire.

iPhone 15 maior renovatio in fabrica esse praecipitur, cum melioramentis ad systema camerae per latitudinem et Pro exemplaribus cinematographicis 3-nanometris processoris upgraded. Novus hic versus pendet Apple ad venditiones renovandas, sicut societas nuntiavit venditiones inclinatas in tres partes consecutivas propter debilem postulationem in mercatibus clavibus sicut US, China, Europa.

Focus Apple in India ultra productionem extenditur, ut societas primum commeatus in regione hoc anno aperuit. Cum mercatu celeriter crescendo et venditionibus augendis India spectatur ut tam occasio grossa quam magni momenti basis productionis Apple's Gadgeti in longo termino. Aliae praebitores, ut Corp. Pegatron et Corp. Wistron officinas, mox a Group Tata comparandae sunt, exspectantur etiam ut iphonem 15 in India convenirent.

- Hindustan tempora

- News Bloomberg