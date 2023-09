Lacus Parem commutans USB-C dato Portus pro iPhone XV "

Apple ponitur mutare viam proximis exemplaribus iPhones crimen, cum relationibus suggerentibus adventum iPhone 15 in pluma USB-C in portum emittens loco Portus Fulminis adhibitis in exemplis praeteritis. Haec mutatio ad omnes iPhone 15 exempla applicabitur. Portus USB-C iam in aliis Apples machinis sicut MacBooks et iPads adhibitum est, tum in technicis e variis aliis societatibus.

Moveri hoc Apple adsimilat cum lege a parlamento Unionis Europaeae latae, quae mandat utendi USB-C portum in omnibus telephoniis mobilibus, tabulis, ac cameras in UE venditis. Societates hanc postulationem per finem anni 2024 parere necesse erunt. Laptops etiam USB-C postulationi in UE per MMXXVI subicientur.

Apple expectatur detegere iphonem 15 ad eius "Wonderlust" eventum in die Septembris 12. iPhones constanter aestimari pro notabili portione venditionis totalis Apple rete, generantes $156.78 sescenti in tribus primis partibus fiscalis 2023. Sed haec est declinatio. circiter 3.7% ad idem tempus in MMXXII.

Segmentum iPhone venditionis Apple rete in tertia quarta parte 2023 fuit $39.67 miliarda, 2.4% declinatio priori anno comparata. Apple CFO, Lucas Maestri spe quarta quarta expressit, exspectans meliorationem observantiam in segmentis iPhone et servitiis. Ad venturum eventum, Apple potest etiam nonam seriem Vigiliae Apple inducere.

sources:

- Negotia rhoncus

- Unionis Europaeae parlamentum

- Apple Aenean interdum accumsan luctus