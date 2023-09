Fac cum signa Qualcomm Lacus pro 5G Chips Usque MMXXVI "

Qualcomm denuntiavit se cum Apple signatum esse ut 5G astulas suppleret usque ad minimum 2026. Concordia vetustam relationem inter duas turmas et locum Qualcomm secuit extendit ut praecipuum excogitatoris astularum modernorum pro Apples telephonicis cogitationibus.

Pactum tunc venit cum Apple provocationes in Sinis auctas respicit et alibi catenis copiam suam confirmare quaerit. Cum Qualcomm societate, Apple 5G astularum suarum telephoniorum copiam stabilis praestat, quamquam sua consilia ad suam technologiam modernam explicandam.

Haec pactio ampliat ambitum copiae chip praecedentis anno 2019 signato multum, quae diuturnam pugnam legalem inter Qualcomm et Apple secuta est. Sub nova voluntate, Qualcomm astulas praebebit pro telephoniis Apples singulis annis dimittendis usque ad 2026. Valor pacisci non detecta est, sed dicitur similis praecedenti conventioni.

Dum Apple in sua technologia moderna laborat et in anno 2019 unitatis modem Intel acquisita est, societas non ostendit quam cito sua astulas efficere cogitat. Qualcomm aestimat solum quintam partem Apple iPhones suis astulas ab 2026 usurum esse, sed haec proiectio conservativa esse potest, sicut praenuntiationes de negotio Qualcomm cum Apple minoris eorum cooperationem aestimaverunt.

Pactum etiam confirmat consensum licentiae patentes inter Qualcomm et Apple anno 2019 signatas, quod anno 2025 exspirare positum est, sed per duos annos prorogari potest. Haec societas utrique societati pendet, ut Qualcomm permittit ut clavem suam in Apple supplicem suum retinere permittat dum Apple beneficia peritia in moderno chip consilio Qualcomm.

sources:

Articulus: "Qualcomm signa cum Apple ad 5G astulas supplendas usque ad minimum 2026" - Reuters

- Susannah Streeter, Caput pecuniae et mercatus apud Hargreaves Lansdown

- UBS analystae note investigationis

- Qualcomm et Apple patentibus multum licentiae