Investor spectat super Sina Crackdown in iPhone usus plumbum ad Apple Market Value Decline

Investor curam de potentiale crackdown in officialium usu iPhones in Sinis consecuta est in $200 miliardis guttae in moneta Apple. Haec progressio obumbravit in Lorem Lorem Apple novissimae Mauris quis felis. Beijing rettulit restrictiones in iPhones regiminis, cum resurgenti Huawei iunctas, significantem comminationem ponunt in foro Apple potioni Mauris quis felis, quod erat superare Samsung.

Analystae antea praedixerant emissionem iPhone 15 Apple intra semoto fieri ut mundi maximae machinae fabrica per volumen primum. Nihilominus, Apple mercibus circiter 6% elapsis duobus diebus inciderunt ut investitores solliciti de expectatione societatis in Sinis, ubi circiter XX% de vectigalibus eius generat.

Forum Sinensium, quod munus fungentem in incremento Apple habet, decernet utrum societas Samsung possit consequi. Ante decennium impossibile videbatur Apple Apple in foro dominatum superare, nunc autem in custodia esse apparet. Plures relationes exstiterunt, significans Beijing quasdam Dicasteriorum gubernationes instruere ut iPhones et alias cogitationes externas ad operas prohibeant.

Sinis rationem reddit usque ad 50 miliones annuarum iPhone venditionum, secundum aestimationes per Bank of America. Si bannum impletur, Apple 5-10 miliones unitatum per annum in potentia damnum inferre potuit. Nihilominus officialis constitutionis regimen de hac re Sinensium nulla facta est. Lacus bano commentari recusavit, quod initio ab Acta Wall Street relatum est.

Eodem tempore Huawei aemulus durior Apple in Sinis inopinatum regressionem fecit. Quamvis Washington-acti conatus accessum ad astulas promovendas Huawei impedirent, Sinensium "propugnator nationalis" nuper Matre 60 Pro emisit, telephonicum praetoriae capax ad 5G velocitates liberandas. Huawei Mauris quis felis participationem in Sinis vehementissime descivit a 29% medio-2020 ad tantum 7% duobus annis post ob sanctiones US. Attamen Matre 60 Pro altam postulationem expertus est cum emissione sua anticipata nauibus usque ad 6 decies centena millia unitates a fine anni.

Pomum constitutum est quattuor nova exempla iPhone 15 emittere, cum incrementis et incrementis et pactione ad portum industria-vexillum incurrens. Muri analysi praedicunt basim existentem 1.2 miliardis iPhone utentium venditiones circiter 78 milliones machinarum in quarta Decembri occupata agitare, signans 8% augmentum ex anno priore. Investigationes contrapuncto analystae exstent ut hoc pro Apple ad LG outsell hoc anno secundum volumen unitatis fundatum sufficiat, globalem felis corona venditionis primum obtinens.

Super, genus inter Apple et Samsung manet acriter concursus, cum ambabus societatibus sub 230 millionibus unitatibus 2023 venditurum expectatur, secundum aestimationes contrapunctum.

