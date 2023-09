Apple Website Procedit Offline ante iPhone 15 Launch

In Apple Store tempore temporis profectus est in offline Martis mane, proxime ante horas ante summe expectata launch of iPhone 15. Exposita pagina proposuit nuntium affirmans website updates subire et hospites hortatus est ut actutum reprimat. A hyacintho et griseo Apple logo animatum, etiam cum eventu iphone 15 coniunctum, una cum operante nexum ad livestream monstrabatur.

Apple CEO Tim Cook positum est ut recentissimam versionem producti praetoriae societatis ad 1 post meridiem ET a Apple Park scriptor Steve Jobs theatrum detegeret. Incertum relinquitur utrum ruinae websiterum effectus esset usurae in iPhone 15 an maximus, si Apple ad mercatum suum online mutat.

iPhone 15 exspectatur die 22 Septembris emissum esse cum tribus exemplaribus diversis punctis pretiis promptis. Vexillum versionis incipiet ad $799, dum optio Pro Max pretium erit in $1,099. Una notabilis mutatio in iPhone 15 est adoptio vexillum USB-C in portum emittens, quod ab Unione Europaea mandatum est. Motus hic notat discessum proprietatis Apple fulguris portum denuntians.

Rumores circa iPhone 15 includunt introductionem "Actionis Button", quae utentes celeri accessu ad varias functiones et occasus praebebit sine artificio vel per apps navigandi reserans. Dum singula vix sunt, periti hanc conjunctionem credunt iPhone 15 Pro ab exemplaribus praecedentibus differre posse.

Apple typice novum productum in ruinam inducit, et iPhone 14 mense Septembri proximo anno dimissum est. Societates stirpis, quae nuper in mercatu capitalizationis $3 trillion recordum attigit, levem tinguendam in primo mane mercaturae die Martis expertus est.

