Lacus pone detegere iPhone XV: quid expecto

Lacus magni praeventus producti annui circa angulum iustus est, et oculi omnes in detegendo iPhone 15. Rumores et rumores suggerunt novissimam iterationem machinae praetoriae Apple venturum cum amplis notis novis, incluso Android-similis. incurrens portum et amplio camera zoom. Tamen analystae monent has additiones ad altiorem pretium pro consumers conferre posse.

Secundum Securitates Wedbush analystas, pretium pro iPhone 15 exempla possunt esse circiter $100 altior quam priora quis felis ab Apple. Hoc primum in annis notaret quod tech giant suas iPhone prices auxit. Exemplar basium, a 6.1-inch iPhone 15 cum 128 gigabytis repositionis, potuit incipere $899, cum maior 6.7-inch iPhone 15 Plus apud $999 incipere posset. Nihilominus usores potentia discounted pretia per majores US telephonicos in mensibus sequentibus emissio reperire potuerunt.

iPhone 15 expectatur varias notabiles upgrades afferre. Analystae in statu Wedbush quod fabrica citius A17 bionicum copertorium plumam faciet, meliorem altilium vitam, typum-C portum incurrens, technologiam camerae amplificatam, et oras titanium. Una notarum eminentium est periscopus telephoto lens in iphone 15 Pro Max, quod signanter auget facultates zoomorum zoomorum opticorum telephonici. Cum zoom optical 5x-6x, duplex zoom of iPhone 14 Pro prioris praebet. Accedit, iPhone 15 verisimile est USB-C portum incurrentes capere, similes illis qui in Android smartphones inveniuntur.

Decernere an upgrade ad iPhone 15 provocare potest, praesertim si iam relative novum iphonem possides, qualis est iPhone 12 vel exemplar recentioris. Olivier Blanchard, director investigationis apud technicam investigationis firmum The Futurum Group, suggerit decisionem pendere ex quo speciei telephonorum tu nunc uteris. Si exemplum vetustius habes, iPhone 15 novum chippis, auctus camerae notae, et USB-C portus significantes saltare possunt. Tamen, si recentioris iPhone habes, defectus progressionum fundamenti potest cum tuo currenti instrumento rationabili electione adhaerere facere.

