Pomum dimittere India-Built iPhone XV in Global Sales Debut Day

Apple consilia iPhone XV de mittenda, quae in India congregabuntur, in sua globali venditione debut diem, secundum fontes rei familiares. Cum maior pars iPhone 15 unitates in Sinis adhuc producerentur, hic motus significat insignem recessum ab Apple priore consilio de machinis Sinensium vendendis maxime factis. Etiam incrementum productionis facultatum Indiae effert ac significat Lacus conatus ad arctandum spacium inter bases fabricandi Indicum et Sinensem.

Lacus Cupertino-substructio in Tamil Nadu, in India, mense proximo, productionem iPhonee incepit. Sed leves morae fieri possunt ob inexpectata logistics bottlenecks. Pomum augere proportionem iPhonerum in India convenerunt, 15% fine Martii attingentes. Haec mutatio consequitur incitamenta nummariorum Indianorum Primi Ministri Narendra Modi ad fabricandum localem ad boost et opus Apple ad variandam suam productionem ultra Sinas inter bellum commercii US-Sinae.

iPhone 15 expectatur maxima renovatio in fabrica per tres annos esse, upgrades facere ad systematis camerae et trium processus nanometri in Pro exemplaribus emendatus. Hic novus lineus criticum munus agit in auctionibus Apple vivificandis, sicut societas nuntiavit venditiones inclinatas propter tertiam quartam consecutivam ob debilium emptorum postulationem in mercatis clavis ut US, China, Europa.

Lacus etiam praesentiam suam in India dilatavit, primas thesauros in regione hoc anno aperiens. Forum Indicum spectatur ut tam occasio grossa et basis productionis momenti pro Gadgetibus Apple longi temporis. In quarta per Iunium, iPhone venditiones in India duplices digiti incrementum experti, novum altum attingentes.

Aliae Apple praebitorum in India, sicut Pegatron Corp et officina Wistron Corp mox per Tata Group acquirenda, exspectantur ut iphonem 15 quoque congregare incipiant.

Fontes: Bloomberg News