Lacus Releases iOS 16.6.1 cum Securitatis Fixes

Lacus nuper iOS 16.6.1 dimissus est, renovatio notata est in vulneribus securitatis figendis quae active abutuntur. Haec renovatio praecedit eventum speciale Apple XII Kalendas Octobris, ubi dies dimissionis iOS 12 expectatur nuntiandus.

iOS 16.6.1 Renovatio verba facit duos vulnerabilitates quae significant pericula in usoribus iPhone. Prima vulnerabilitas in compage ImageIO invenitur, quae potentia permittit oppugnatores ad faciendum codicem arbitrarium per manipulationem imaginis specialiter fabricatae. Secunda vulnerabilitas in pera sita est et similiter potuit oppugnatores ad exsequendum codicem arbitrarium aperiendo malitiosum affectum.

Pro usoribus iPhone pendet ut confestim renovationem iOS 16.6.1 instituant ut suas cogitationes ab his periculorum securitatis tueantur. Numquam id facere potuit vulnerabiles iPhones suas impetus potentiale relinquere.

Secundum relationem a TechCrunch, Civis Lab, coetus investigationis in regimen malware positus, inventa est actuose usus nullius-click vulnerabilitas coniunctae cum NSO Pegasi spyware Group. Pegasus instrumentum spyware notum adhibitum est a plurimis imperiis per orbem ad singulos homines oppugnandos, inclusis activistis, diurnariis, et repugnantibus membris societatis civilis.

Facinus catenae cum hac vulnerabilitate coniungitur permissus oppugnatoribus ad iPhones componendas currentem novissimam versionem iOS, nullo commercio ex victima requisito. Propter hanc inventionem, Apple auxilium Civis Lab agnovit in identitate vulnerabilitatum eisque de auxilio gratias egit.

Cum renovatio iOS 16.6.1 novas notas non inducit, necesse est ut machinis ad diem securitatis periculum mitigetur. Users renovationem instituere possunt navigando ad Occasus > General > Software Update in suis iPhones vel iPads.

Source: TechCrunch, Civis Lab

definitiones:

- iOS: Apple mobile operandi ratio in iPhone et iPad machinis adhibita.

– Vulnerabilitas: Vitium vel infirmitas in systemate quod uti potest ad eius securitatem componendam.

– Nus-click vulnerability: vulnerabilitas quae oppugnatorem admittit machinam sine ullo commercio vel initus ex victima.

– NSO Group: Societas notissima ad programmatum custodiae explicandum, incluso Pegaso spyware.

- Pegasus spyware: Instrumentum praevalens custodiae quae remotius potest potiri clypei fabrica, saepe pro iaculis contra singulos impugnationibus adhibitis.

- Faciendum catena: Series vulnerabilities et technicarum coniunctione adhibita ad effectum alienum vel malitiosum consequendum.