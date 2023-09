AirPods Pro II Nunc age cum USB-C dato casu

By

Apple denuntiavit novum AirPods Pro 2 venturum cum USB-C casu notantis loco iungentis fulminis. Haec mutatio adsimilat adoptione Apple USB-C sicut vexillum connectens pro suis productis, incluso Mac, iPad et Siri Longinquus.

AirPods Pro 2 ipsi nullas ferramenta upgrades accipient sed nunc cum USB-C incurrentibus erunt compatibilia. Hoc significat utentes utentes eodem funiculo commode uti possunt qui suis Mac, iPad, AirPods et novis iPhone 15 lineup uti possunt. Accedit, AirPods Pro 2 accusari possunt directe ab iphone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, et iPhone 15 Pro Max.

Pro clientibus novis AirPods Pro II emendis, casus USB-C incurrens in arca comprehendetur. Nihilominus, praeter exspectationes initiales, Apple USB-C casum separatim non vendet.

Ordines novorum AirPods Pro 2 cum USB-C casus incurrentes nunc collocari possunt, cum portarentur in die 22 Septembris incipiendi. Pretium pro AirPods Pro 2 remanet in $249.

Super, haec renovatio munus Apple commonitionis suas fructus cum USB-C iungente reflectit, commodum et compatibilitatem per machinis auctam permittens.

sources:

- Lacus Vicis