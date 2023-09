Vale ad iPhone 13 Mini: Apple Guttae eius minimae Phone

Lacus iphonem 13 Mini intermisit, simile fatum quod eius Decessore, iPhone 12 Mini secutus est. Phone minor amplitudo ab lineup Apple remotus est, cubiculum relinquens pro iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 14, iPhone 13, et altera generatio iPhone SE (2022).

iPhone 12 Mini, anno 2020 introducta, recognitiones mixtas suscepit. Dum quidam, incluso scriptore huius articuli, alit magnae magnitudinis pacti erant, multi usores decepti sunt cum pugna vita et tegumentum coartatum. Quam ob rem, Apple iPhone 12 Mini per 70 centesimas minore quam anno productionem reducere debuit.

Cum discontinuatione iPhone 13 Mini, parvae screen fanatici adhuc aliquas optiones habent. Pars tertia venditores et vectores quasi Amazones adhuc iphonem 13 Mini pro emptione offerunt. Praeterea honeste sunt parvae MASCULI telephonicae promptae, necnon in iPhone SE generationis oeconomicae amica secundae, quae lineamenta 4.7 inch velamento carent sed aliquibus notis provectis inventis in exemplari Mini discontinuo, sicut camerae duales; MagSafe, ultra-latum 5G, et Face ID.

Dum Apple decrevit removere a telephoniis magnitudinibus producendis, adhuc sunt alternativa eorum qui machinam pactam praeferunt. Discontinatio iPhone 13 Mini aliquos fallere potest, sed adhuc optiones in foro praesto sunt iis telephonicum minorem quaerentibus.

definitiones:

- iPhone 13 Mini: Versio minor amplitudo iPhone 13, ab Apple in linea Suspendisse potenti introducta.

- iPhone SE: A budget-amica iPhone exemplar cum minore molis molimento, saepe occurrens utentibus qui machinas compactas malunt.

Source: Sheena Vasani, Verge.