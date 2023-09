DYNAMIC INSULAM ET 48MP CAMERA EXPECTATUS IN IPHONE XV et IPHONE XV PLUS

Secundum relationes, Apple cogitat quaedam maioris lineae iPhone 14 Pro introducere ad iPhone 15 et iPhone 15 Plus exempla venturum. Hae notiones includunt Islandiam Dynamicam ante systema cameram et cameram posteriorem 48MP.

Insula Dynamica est cutout pill informibus quae ante cameram et Facem ID sensoriis domibus est. Minor dicitur esse quam incisura hodiernae in exemplaribus iPhone inventarum, praebens utentes pluribus spatium screen. Haec factura primum cum iphone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max introducta est.

Cum Islandia Dynamica, iPhone 15 et iPhone 15 Plus etiam expectatur ut upgrade ad cameram posteriorem recipias. Postremae 48MP camerae demissae leves tabulas meliores praebebit et uberius in imaginibus, superans 12MP tergo cameram in exsistentibus iPhone exemplaribus.

Praeter has emendationes camerae, iPhone 15 et iPhone 15 Plus anticipantur ut celerius pluma A16 chip Bionic. Nihilominus relationes suadeant Apple novum processum A17 Bionic reservaturum pro iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Etiam expectatur non-pro iPhone 15 exempla proposita promotionis non includere, altiorem ratem reficiendi, quod scrolling et animationes auget.

Super, iPhone 15 et iPhone 15 Plus ponuntur upgrades significantes in exemplaribus iPhone currenti. Cum melioris effectus, camerae, features, haec nova exempla praebebunt utentes consectetur felis experientiam. Divulgatur iPhone 15 et iPhone 15 Plus venale futurum esse die 22 Septembris.

sources:

- Bloomberg Mark Gurman