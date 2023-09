Lacus Introduces Novam Superiorem at Options pro iCloud dissipantur

Lacus novas optiones repono altiores nuntiavit de consiliis suis iCloud in iPhone 15 eventum suum. Hucusque singulae rationes iCloud maximum limitem repositionis 2 TB pro $9.99 per mensem habuerunt. Nihilominus, a die 18 Septembris, Apple offeret 6 TB et 12 TB consilia ut cum incremento postulationis plus reponatur pro personalibus imaginibus, videos, documentis et notitia.

Novum 6 TB consilium iCloud+ pretium erit $29.99 per mensem in Civitatibus Foederatis, dum XII TB consilium $12 per mensem constabit. Hae ordines repono etiam ad sex homines communicari per Familiam Socius possunt.

Praeter optiones repositionis auctas, haec consilia omnes alias lineamenta iCloud+ comprehendent ut iCloud Privatus Nullam et HomeKit Secure Video. Hoc significat quod utentes non solum proderunt capacitati repono ampliatae, sed etiam auctae securitatis et rerum secretarum notis gaudent.

Incertum est nunc num hae novae ordines repositae coniungi possint cum subscriptione Apple One Premier, quae iam 2 TB repositionis offert, potentia utentes permittit ut summam tabulariorum 14 terabytarum tabularium habeat.

Dum hae optiones maiores repono cum pluris pretium veniunt, solutionem praebent singulis, qui priorem maximum 4 TB destinatio iam excesserunt (2 TB iCloud + 2 TB ab Apple One). Utentes subscribere poterunt his consiliis iCloud expansis a die 18 Septembris incipiendo.

