Copia Apple Glasgow in Scotia pactionem cum societatis suae unionis sequenti consecutus est. Mense Novembri, operariorum copia decrevit in favorem unionis GMB artis UK habendum eas repraesentare. In Apple Modo Operariorum Unionis nuntiavit virgam Apple stipendii exemplar reiecisse et pro minimum stipendii incrementis et mercedis omnibus membris consecutum. Praeterea, maior pars baculi ex meliore stipendio proficiet, cum multis acceptis 7% incrementis.

Tractatus felicis beneficia illustrant unionis habendi, secundum Apple Retail Operariorum Unionis. Poterant facere exemplar Apple stipendii pulchrius minusque ab arbitrariis metricis dependentibus. Copia Apple Glasguensis prima in UK facta est ad unionem suam et conformandam statum suum in Februario constitutio agnita unionizata, postquam pactus cum Apple pervenit.

Memorabile est Lacus historice opposuit formationem unionum in thesauris suis scrutatoribus. Relationes Nationalis Laboris Board in US etiam invenit societatem reorum actionum illegalium anti-uniolium. Consilium congregandi apud Apple Glasguense agebatur sollicitudinibus super neglectis stipendiis et condicionibus faciendis. Employees senserunt suas querelas esse neglectas, uno membro virgam suam deceptionem exprimentem, cum actum quaestionibus nuntiandi "scribere litteras ad Santa".

sources:

- [Source Articulus Titulus] (Source URL)

- [Source Articulus Titulus] (Source URL)