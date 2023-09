Apple iPhone Event Fall: rumores et Leaks

Apple exspectando casum iPhone eventum, voce “Mirabili”, valde anticipatur. Eventus exspectatur ut quattuor tabulae novae iPhones demonstrandae et duo exempla Apple Watch. Una maior mutatio, quae verisimile esse potest, est mutatio funes fulgurationis in USB-C, in obsequio cum ordinationes Unionis Europaeae.

Novae iPhones, quae pro iPhone 15 et iPhone 15 appellandae sunt, verisimile sunt magnitudinum screen similes maioribus suis. Exemplaria summorum ordinum, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, maxime probabile habent promotionem ostentationum cum 120Hz variabili rate reficiendi. Alia notabilis mutatio est introductio USB-C portuum, quamquam fama est solum exempla superiora ad finem celeritatum notitiarum translationis velociores habituros esse.

Dynamic Island, ostensio cutout in iPhone 14 Pro introducta, expectatur ad omnia quattuor exempla seriei iPhone 15 deferri. Haec sectio pilleata nigra natans infra summum tegumentum non solum occultat cameram anteriorem et faciem ID sensorem, sed etiam in summis ac notificationibus in real-time ostendit.

Secundum consilium, iPhone 15 Pro et Pro Max ab incorrupta ferrea tabulas ad titanium tabulas flectere possunt, easque fortiores et leviores efficiunt. Tenuiores bezels exspectantur etiam, per novum processum vestibulum fabricandum, quod humilium iniectio pressionis supra fingendo vocatur. Pro serie etiam inspicere actionem Button, sicut Apple Watch Ultra, mutum traditum substituere potest.

Camerae upgrades in iPhone 15 series expectantur ut nova periscopi lens exclusiva ad exemplar Pro Max includatur, permittens ad facultates zoomorum opticas meliores. Accedit, cogitationes uerisimile esse plumam velociorem, posteritatem generationis, ut divulgatum 3nm A17 chip Bionic pro Pro et Pro Max exemplaribus.

Quod ad Apple Watch Series 9, principale ferramentorum mutatio anticipatur ut introductio S9 chip, primum processus realis upgrade ab anno 2020. Dum significant mutationes offerre non potest, Apple Vigilia Series 9 adhuc expectatur futurum esse. solida upgrade pro Apple Watch fanatici.

Praecepta pro novis iPhone exemplaribus verisimile est incipere Veneris sequentis eventus, cum disponibilitate generali post hebdomadem incipiendo. Nihilominus, dignum est animadvertere nova haec exemplaria cum pluris tago venire posse.

sources:

- "Engadget" by Cherlynn Low

- "Bloomberg" by Mark Gurman