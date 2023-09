By

Socialis media gigas X, olim Twitter nota, updates suum similem conjunctionem in tempore fecit eventum Apple admirabilis praeventus. Eventus positus est ad ostentationem productorum top-of-linearum, incluso seriei iPhone 15, in serie nova Apple Watch, et AirPods Pro cum USB-C.

Mutata Velut felis nunc in partes similes scindit antequam in familiari cordis figuram reducat. Haec animatio simillima video nodosae ab Apple admirabili eventu emissae, speculatio scintillans de potentia collaboratione inter duos technicos gigantes.

Secundum relationem a Macrumors, exemplaria metallica quae in Apple scriptor video tease exhibita innuere potuerunt switch ad titanium materiae pro iPhone 15 Pro et Pro Max exempla. Notatu dignum est Apples hasce animationes Twitter-similes distinctas ab 2020 adhibesse, cum primum in eventu "Flies" tempus introductum est. Accedit, sicut cum WWDC 2023, Apple consuetudinem Twitter hashtag incorporavit cum logo subscriptione pro eventu admirabili.

Eventus Pomi hodierni expectatur detegere quattuor exempla iPhone novarum: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, et iPhone 15 Pro Max. Respondens ad regulas EU, Apple fama est transitum esse in USB Type-C cum serie 15 iPhone. Dum norma iphone 15 exemplaria limitata velocitates habere possunt cum funibus Apple-certificatis solum, iPhone 15 Pro et Pro Max citius datas translationis facultates offerent.

Praeter lineup iPhone, Apple etiam cogitat updates ut duas lineas vigilias dimittere, scilicet Apple Vigilum Series 9 et Apple Ultra Watch. Praeterea speculationes de USB-C exsecutione praecipientes sunt pro regularibus AirPods et AirPods Max in futurum.

