Apple Event 2023: Nova iPhone 15 Series et Magis deducenda

Pomum totum positum est ut suam maxime anticipatam iphonem 15 seriem deteget in eventu hodie admirabili. Eventus ex Apple praetorio in Cupertino vives erit et expectatur ut complures aliae maioris operis inductiones, Apple Air Pods, et novae generationis vigilias includant.

Ad tertium dicendum quod hoc nomen admirabilis dicitur de desiderio quod in admiratione consistit, secundum illud Urbani Diction. Lacus videtur velit suos users in constanti statu admirationis retinere cum plethora novarum emissionum hoc anno destinatas.

Eventus etiam dates emissionis officialis ostendet pro iOS 17, iPadOS 17, vigiles 10, et tvOS 17, quae ante nuntiata erant in societate WWDC 23 eventu mense Iunio.

Traditionaliter, eventus Apple'Septembris reservatur ad maiores ferrarias immissas, et praecipue novissimum iPhone lineum. Hoc anno, iPhone 15 series, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, et iPhone 15 Pro Max.

Speculations circumdedit iPhone 15 Pro Max

Nonnullae speculationes suggesserunt ut Apple iPhone 15 Pro Max restringere posset sicut exemplar "Ultra" ob inclusionem portus USB-C currentis. Apparet tamen hanc mutationem non hoc anno contigisse. Lacus notus est ob eius obreptionem et potentiam inopinata nuntia per eventum facere potuit.

Quam ut iPhone 15 Launch Ago?

Ad spectaculum speciale eventus Apple Mirabilist, methodus primaria per Apple TV app. Quamvis eventus enumeratio in app antea praesto non sit, Apple typice addit in die eventus. Fac ut inspicias eventum quod enumerans die eventus. Apple TV app est pervium in amplis machinis, utentes utentes cantilenas permittant in profusis machinis utentes.

sources:

Urban Dictionary.

New