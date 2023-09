Quid exspectandum in Apple MMXXIII Event: iPhone XV, Apple Watch Series IX et More

Magnopere anticipatus Apple 2023 eventus circa angulum iustus est, et fanatici technici exspectant annunciationes quas Apple illis volvit. Una e maioribus elucidationibus eventus expectatur ut patefactio novarum 15 seriei iPhone. Rumores suggerunt quattuor exempla esse in line: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, et iPhone 15 Pro Max. Excitando mutatio quae in "Pro" induci posset, usus est tabularum titanii pro ferro immaculato.

Eventus Pomi Pacifici Time die Martis incipiendo ad 10 am horarium est, et in YouTube, Apple website, vel Apple Events Apple TV in incohare potest. Praeter iPhones etiam exspectationes sunt videndi Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, et fortasse novus iPad mini 7 .

Inter iPhone 15 series, iPhone 15 Pro Max expectatur spectaculum cum valido novo periscopo zoomorum surripere. Secundum Marcum Gurman ex Bloomberg, Apple verisimile est has res excitando introducere in eventu venturo.

Cum ad iphonem 15 series pervenerit, rumores suggerunt iPhone 15 quasdam lineas ab iphone 14 Pro habituros, ut fortem 48MP cameram et Islandiam Dynamicam. iPhone 15 Pro expectatur ab A17 chip Bionic potestate esse, quod incredibile ieiunium facit. Sed haec upgrades ut cum pluris tag. Sunt etiam speculationes quae omnia exempla iPhone possent ad USB-C velocius notare, et wireless increpationes faciliores fieri.

In terminis Morbi cursus sapien, pretium in pro iPhone 15 series expectata incipiens haec sunt:

iPhone VI: $ CIX

iPhone XIV Plus: $15

iPhone XV Pro: Ab $ MXCIX si accipit a $ C hike

iPhone XV Pro Max: Satus ad magnum $ MCCXCIX si accipit a $ CC AMBULO

Alius nuntius excitando qui in eventu fieri potuit est Apple Watch Series 9. Dum singula de eo vix sunt, melioramenta in exemplo priori desiderantur. Nullum signum Apple Vigiliae Ultra 2 , sed Apple parem opus addito sanguine saccharo et pressione sanguinis sensoriis ad futuras Suspendisse potenti.

Dum notam novam versionem AirPods revelari non potest, mutationes casuum obeuntium fieri possunt. Lacus nuntiatur reponere Fulmen cum USB-C coniungi, aligning cum famae transitum pro iPhone.

Praeter has exspectationes denuntiationes rumores de novo MacBooks incurrentes, incluso MacBook Pro 14-inch et 16-inch, tum 15-inch MacBook Aeris cum M2 chip. Novae iPads sunt etiam in operibus, cum possibilitate iPad mini 7 apparentiam. Praeterea sermo de HomePod cum ostentatione et introductione AirPods Max 2. Et si Apple VR/VR capitatum praevisum in WWDC 2023 plene non revelatum est, plura mense Septembri detegenda sunt.

Ita para ad eventum Apple excitantis, ubi futurum iPhones, Apple Vigiliae testes, et fortasse aliquae mirationes Apple sub linteolis observatum esse.

Fontes: Rumor et speculatio ex industria insiders et periti.