Pomum machinatur ad detegendum eius novissimam iPhones aciem in permagno praeventus "Wonderlust" keynote eventum. Eventus horarum Martis die 10 AM PT fieri debet, et Lacus fanaticus circa mundum nuntium vivere poterit.

Secundum rumores, tech gigas expectatur quattuor exempla novarum iPhone introducere: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, et iPhone 15 Pro Max. Egregie speculatio est quod exempla "Pro" a titanium compagem pro ferro immaculato collocare possunt. Haec mutatio in levioribus machinis ac potentia tenuiore machinis bezels evenire potuit, utentibus usui iPhone experientiae distinctis offerens.

Praeterea Apple ad normas EU parere constituit, portum fulminis proprietatis proprietatis cum portu USB-C latius usui reponens. Restat videre quomodo Lacus hunc transitum exhibebit et quomodo clientes mutationi respondebunt.

Praeter lineup iPhone, Apple potest etiam novam iterationem popularium Apple Vigiliae detegere. Societas typice suam machinam gestabilem quotannis renovat, quamquam singula de novo Apple Vigilo hoc tempore vix sunt.

Eventus keynote suggestum Apple etiam praebere potest ut breviter de visione Pro adventus eius disserat, res virtualis valde anticipata (VR) auriculae expectatur ut proximo anno emittatur.

Ad vivum spectare eventum rivum, visores in hac pagina directe modulari possunt, sicut Apple colloquium in YouTube effundet. Apple TV users possunt accedere ad app TV ac navigare ad sectionem "Apple Specialis eventus" ut fluere eventum vivere vel rewatch priorum eventuum. Accedit, illi sine Apple TV vel qui YouTube uti non malunt, eventum per Apple Events sectionem in Apple scriptoris rutrum fluere possunt. Hoc video feed compatible cum omnibus navigatoribus maioribus, inter Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, et Google Chrome.

