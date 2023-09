iPhone XV Series: Price, Upgrades et rumores

Pomum suum iphone 15 lineum ad "Wonderlust" eventum hodie detegere positum est, et multae scillam et rumores circa pretium iPhone 15 Pro exemplaribus exsurrexerunt. Secundum hos fontes, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max exempla videbunt notabilem augmentum in pretia comparata exemplaribus proximis anni. iPhone 15 Pro Max summum pretium hike habendum expectatur.

Rumores suggerunt vanilla iPhone 15 et iPhone 15 Plus exempla eodem pretio quo antecessores eorum deducentur, sed nonnullae relationes indicant pretium marginalem augeri posse. Ex altera parte, iPhone 15 Pro Max fama est accipere pretium altissimum incrementum iuxta maximam upgrade, quae periscopi stili cameram lens et titanium gb comprehendit.

Novae informationes e Macrumors suggerunt nullum pretium futurum esse incrementi pro 15 exemplaribus non-pro iPhone. Basis exemplar iPhone 15 expectatur ut in $799 committitur, idem pretium ac iPhone 14 anno praeterito. In India, basis exemplaris pretii Rs 79,900 posita est, et verisimile est eodem hoc anno manere.

iPhone 15 Pro exempla dicuntur ad upgrades cinematographicas rationes sicut tenuiores et bezelas curvatas, necnon novum titanium pectora ad chassis chassis immaculatam reponere. Exstant rumores de conjunctione "mutae" redsignatae quae actionem conjunctionem similem cum Apple Vigilo Ultra habere possent. Haec mutatio potest reponere conjunctionem lateralem toggle in generationibus iPhonerum praecedentibus visae.

iPhone 15 Pro expectatur incrementum precii $100, incipiendo ab $1099 in US. Hoc pretium ducere potuit ad hike saltem Rs 10,000 in India. Super-premium iPhone 15 Pro Max divulgatur summum pretium habere incrementum, cum inceptio pretii $1299 in US fieri potest.

sources:

- Macrumors

- Famous iPhone causa factorem Spigen