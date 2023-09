Quod expecto (et non expecto) ex Apple scriptor Wonderlust Vicis

Hodie valde anticipatur eventus Apple ubi tech gigantem suam posteros iPhones reteget. Cum rumores de aliis productis deductae sunt, expectatur Apple primo in novas iPhones suas intendere. Quattuor iPhones exspectandae sunt ostensae – iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, et iPhone 15 Pro Max. Accedit, alia producta ut Apple Vigilia Series 9, Watch Ultra 2, et AirPods Pro 2 Generatio cum novo USB Type-C portus etiam speciem facere potest.

Sed certa sunt producta quae hodie deduci non possunt. Una ex his est divulgata iPhone 15 Ultra, quae expectatur lineas premium pro variantibus superantibus habere. Alterum productum quod non reveletur, est Apple Vigilo X, qui speculatus est ad celebrandum diem 10 anniversarium Apple Vigiliae cum features instar Microled ostentationis et pressionis sanguinis monitoris. Creditur vigilare X adhuc in evolutione esse et ad hunc eventum paratus non esse.

Fuerunt etiam rumores de Macs M3-powered, incluso iMac, MacBook Air et MacBook Pro, sed hae machinae hac nocte deducendae non sunt. Loco nuntiationes suadeant quod Apple mense Octobri per dimissionem diurnariae potius quam dedicatae rei publicae introducere possit.

Quantum ad iPads, M3-Lorem iPad Pros et novum iPad Air 6 dicuntur esse in operibus, sed verisimile est quod ostensuri erunt in eventu Mirabili. Rumores suggerunt iPad Air 6 primo mense proximo per dimissionem dimissi posse.

Dum novus AirPods Pro II Generatio cum USB Type-C portum expectatur debut, nullae notabiles mutationes ad exemplar hodiernum comparatae erunt. Aliae variantes AirPods, ut AirPods Pro 2, AirPods Max 3, et AirPods 2 cum USB Type-C, hac nocte nuntiari non anticipantur.

In fine, Apple Wonderlust eventus expectatur imprimis ad novum iPhone lineum intendunt, cum nonnullis additis fructibus sicut Apple Watch Series 9 et AirPods Pro Generatione II. Aliae divulgatae fructus sicut iPhone 2 Ultra, Apple Watch X, Macs M15-powered, iPads novi, et exemplaria AirPods additamenta verisimile non sunt in hoc eventu revelari.

