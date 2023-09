Apple Supplier Foxconn ad navem in India iPhone 15, Expandentes vestibulum Vltra Sinas

Pomum elit Foxconn positum est ut satus naviculas Made in India iPhone 15 septimanas tantum post e officinarum Sinensium smartphones evolvit. Motus hic per Apple est pars incepti multianni ad diversificandum fabricam suam ultra Sinas et copiam catenarum vulnerabilitatem minuendi. Coetus iPhonerum in India non solum Apple adiuvabit ut facultates suas fabricandi augeat, sed etiam incertas in commercio tensiones inter Washington et Beijing causata mitigabit.

Facilitas Foxconn in Sriperumbudur, Tamil Nadu, munus crucialum faciet, quo facilius amet recentissimae iPhone unitates. Attamen productio iPhone 15 in India a promptuitatibus componentium dependet, praesertim per importationes orta, necnon leves ascendentes linearum productionis ad facilitatem Foxconn prope Chennai.

Praeter Foxconn, alii Apple instructores in India operantes, ut Pegatron Corp. et Corp. Wistron, facilitas mox a Group Tata comparanda, expectatur etiam ut iPhone 15 conventus incipiat. Hoc amplius confirmabit praesentiam Apple in India.

iPhone 15 hodie in Mirabili eventu cum aliis annuntiationibus inter quas novum Apple Watch series Apple AirPods et Apple AirPods possidet, mittendum est. IPhone 15 et 15 Plus exempla expectantur plumae vitreae posterioris et aluminii latera, cum versiones superiores Pro-finis switch ad consilium titanium parem habebunt, ea durabiliora et leviora facientia.

Altiore, Apple consilium ad iPhones in India fabricandas opportuna movere est ad variandam eius copiam catenam et dependentiam in Sinis reducere. Apple ultra Sinas fabricam suam dilatando intendit ut faciliorem et securam copiam suarum criticarum productorum efficeret.

