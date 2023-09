Apple Event 2023: iPhone 15, Apple Watch 9, AirPod Pro 2, et More

Lacus Lorem eventum in venturo anno 2023, Apple ad nuntium 15 seriei iPhone maxime anticipatum profectus est, una cum Apple Vigilia 9 et AirPod Pro 2. Hic eventus expectatur spectaculi spectaculi recentium innovationum ab Apple.

iPhone 15 series quattuor nova exempla complectetur, inclusa iphone 15 et iPhone 15 Plus. Hae smartphones divulgantur ad ostentationem Islandicam Dynamicam, quae primum in iPhone 14 Pro Max introducta est. Accedit, iPhone 15 exempla cum 48 MP ad cameram principalem et melioramenta in technologia sensoris venire possunt. USB-C praecipiens expectatur vexillum vexillum per omnia iPhone 15 exempla esse, et ab A16 Chipset Bionic potiri erunt. Pretia pro iPhone 15 et iPhone 15 Plus expectata sunt ut satus $799 et $899, respective.

Praeterea Apple iphonem 15 Pro et iPhone 15 Pro Max detegere expectatur. Haec Pro exempla divulgantur venire cum A17 Chipset Bionic et 3nm processum, qui amplius facultatem faciendi augebit. Posset etiam augeri altilium magnitudines pro exemplaribus Pro. Accedit, quod puga muta nuntiatur reponi cum autocineto facto. Pro Max versio iPhone 15 expectatur ad periscopi cameram faciendam, dum facultates zoomandi auget. Ob altiorem postulationem, haec Pro exempla exspectantur ut cum pretio accremento praemissis versionibus comparati venirent.

Prope novas iPhones, Apple etiam Apple Vigilo 9, novissimam iterationem popularis sui vigili. Infeliciter, limitata notitia de Apple Vigilo 9 hoc tempore praesto est.

Postrema, Apple airPod Pro 2, successori suo pro maximo AirPod Pro felici emittere constituitur. AirPod Pro 2 expectatur emendare meliorem in sono qualitatem, altilium vitam et altiorem effectum producere.

Omnes hi novos fructus excitantes revelabuntur apud Apple eventum anno 2023, alterum lapidem in Apple permanenti innovationis et technologiae obligatione signantes.

Fontes: AFP, Unsplash