Lacus subsidia in California senatum Bill requirat CONSERVATORIUM Gas Opinio

Lacus publice libellum Senatus Californiae comprobavit qui magnas societates requireret ut emissiones gasisconserviae in anno fundamento referret. Rogationem, a Senatore Scott Wiener propositam, intendit ut negotia sua rationem eorum ad mutationem climatis afferendam reddere intendit.

In litteris signatis ab Apple Directore Rei Publicae et Localis Gubernii Negotiis D. Michael Foulkes, societas momentum mensurae et renuntiationes in cognoscendis suis environmentalibus momentis expressit. Lacus alias societates maiores coniungit, in iis Adobe, Ikea, et Microsoft, in rogationis suffragatione.

Si transisset, rogatio societates publicas et privatas cum vectigalibus annuis super $1 miliardis et operandis in California requireret ut notitias verificatas in planetis calefacientibus emissiones eorum detegeret. Motus hic notabilis gradus est ad perspicuitatem et actionem caeli, in luce collocari necessitatem societatum ad curam sui vestigii environmentalis.

Praeterea libellum separatum est de quo agitur, qui societates in California operantium cum reditu $ 500 milium centenariorum exigeret ut referret de periculis caeli relatis nummariis. Hoc notitias includere debet num budgeted pro obsequio et assecurationibus auctis sumptibus ob impactorum climatis.

Apple specialiter commendat rogationis inclusionem emissiones Scopae 3 quae includunt emissiones obliquas pertinentes ad vincula copiarum societatum et finis utentium. Addunt etiam tempus idoneum permittens collectionis, qualitatis imperium, et tertia pars recognitionis Scope 1 et Scope 2 emissiones, quae spectant ad emissiones ab operationibus et usu industriae.

Apple subscriptiones huius legislationis refert incrementum cognitionis apud maiores corporationes quae diaphaneitas et renuntiatio necessaria sunt ad mutationem climatis appellandam. Cum publice emissiones suas aperiendo, societates gressus tangibiles accipere possunt ad reducendum impulsum environmental et ad operas sustinendas globali conferendi.

