Lacus Releases tumultuarios Securitatis Updates ad Zero-Day Vulnerabilities

Pomum subitis securitatem updates ut electronica duo vulnera energiae hodie non abutuntur in oppugnationibus iPhone et Mac users. Haec novissimae fixiones numerum zerum dierum hoc anno usque ad XIII numerum perducunt.

Vitia securitatis in Imagine I/O et pera compagibus reperta sunt ac CVE-2023-41064 et CVE-2023-41061 notae sunt. CVE-2023-41064 Est quiddam superfluum infirmitatis quod impelli potest per processus malitiose imagines fictas, potentia ad arbitrariam codicis executionem in machinis sine compositis. E contra, CVE-2023-41061 constitutionis est convalidatio, quae etiam in arbitrario codice exsecutioni per maliciam affectionem consequi potest.

Lacus has vulnerabilitates in variis systematis operariis inscripsit, incluso macOS Ventura 13.5.2, iOS 16.6.1, iPadOS 16.6.1, et vigilias 9.6.2. Hae updates emendationes in logica et memoria tractantia includunt ad mitiganda pericula cum nuditatibus vacui temporis consociatas.

Ictus harum securitatis cimices significantes sunt, cum amplis machinis afficiunt, inclusis iPad 8 et posterioribus exemplaribus, iPad Pro (omnia exempla), iPad Air 3 generatio et postea, iPad 5th generatio et postea, iPad mini 5th generatio. and later, and Macs running macOS Ventura. Accedit, Apple Watch Series 4 et postea exempla etiam afficiuntur.

Dum singula singularia de infestationibus harum vulnerabilitates per Apple non detectae sunt, agnovit CVE-2023-41064 deprehensum et relatum a Cive Lab, organisationis investigationis notam pro inventis in Apple zerum-diebus in oppugnationibus iaculis abutendo. .

Hoc non primum Apple hodie vulnerabilities hoc anno allocutus est. Mense Iulio, societas emissa responsionis Securitatis Celeri (RSR) remissas figere vulnerabilitatem afficiens iPhones, Macs, et iPads plene coagmentavit. Sed hae updates initio quaestiones cum carpendo interreti causaverunt, et Apple certas versiones inaequaliter dimittere debebat.

