Amplectere Autumnus apud Apple diebus et Market ut in Lehigh Valley

Praeparate ad recipiendum tempus autumni in Valle Lehigh in venturis Lacus Dierum festivitatis ab Historico Bethlehem Museums & Sites constituto. Hic casus dies festus fiet in Plantationibus scenicis Burnside die Saturni et Solis ab 10 am ad 5 post meridiem

Lacus Dies range actionum et invitamentorum praebet visitatores omnium saeculorum. Ex cibo delectabili et demerita ad vitam musicam et ad demonstrationes historicas omnibus est aliquid. Attendees etiam elephantos equitare et varias haedorum operationes frui possunt.

Hoc anno, Apple Dies quasdam novas additiones ad festum excitando inducit. Primum, Sabbati Tournament Cornhole obnoxii erunt. Participes duas personas instituere possunt et certant pro casu vincendi. Praeterea amantes animales circumspicere possunt et observare ut porci venerabiles varia opera artis fabricant. Picturas "Pigcasso" emptione paratae, fac pro singulari eget.

Visitatores etiam in celebratione Partis Natalis Burnsidei 275 iungere possunt. Auxilia praeparant ad convivium natalicium coloniale lemma participando pensa sicut vestis lavandi, natalem coquendo tractat et mensam disponit.

Praeter festivitates, Historic Bethlehem Museums & Sites occasionem praebet iuvenibus artificum ad participandum certamen in Apple Days logo consilio. Consilium conciliationis a discipulo in gradibus 3-6 creatum in omnibus mercaturae promotionibus pro Apple diebus 2024 elaborabitur.

Admissionis tesseras pro Apple Dies emptionis praesto sunt, cum infringo ad praeordinationem. Admissio generalis est ante diem Sabbati $10 et $12 in die eventus. Pueri (4-17) inire possunt pro $5. Familiae sarcinae etiam in promptu sunt, cum uno die sarcinis precii 25$ (pro duobus adultis et duobus pueris) et duos dies in $30 (validis pro die Sabbati et Dominici). Pro iis, qui saliarum localium gustandi sunt, Apple Brewery Tabernaculum transit mercari possunt pro $25 ante Sabbatum et $27 in die eventus.

Si demerita desideras, praeordinare potes et lege Veneris in Market mercatum ire. Si tamen pre- demerita die sabbati vel dominico ordinate legas, solemnis admissio requiritur.

Raedam ad campos festos limitat, expedit ergo ad parcum in Universitate Moravian Lot in orientali parte Monocacy Creek et brevem ambulationem ad diem festum accipe. Radius ministerium praesto est a Nitschmann Medio School ad Burnside Plantationem pro iis qui repellere non malunt.

Lacus diebus attendendo non solum magnum tempus habebis, sed etiam Historica Bethlehem Museums & Sites in sua missione fovebis ad conservandos 20 terminos historicos in Bethleem. Insuper ad oeconomiam localem conferes, adiuvando Lehigh Vallem et negotia regionalia.

Ad tesseras et informationes, visita historicbethlehem.org.

