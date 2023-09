Lacus patentis concessum est qui societatem materiae matulae nigrae in suis fructibus, inclusis iPhone et MacBooks, uti. Patentes, quod anno 2020 inlatum est, nuper probatum est ab Officio diplomate Trademark Americae Foederatae Rei Publicae (USTPO).

Usus matte nigrae in Apple scriptoribus inter consumers popularis fuit, ut patet per emissionem matte nigrae iPhone 7 ante aliquot annos variante. Nihilominus opiniones pro 7 seriei iPhone non satis positivi pro Apple ad exemplar exhibendum pergere. Haec patentes suggerit Apple nunc grave esse de materia nigra materia et velle efficere ut fructus suos conveniant ad optatam qualitatem antequam eas in forum deducant.

Lacus patentes permittit ut partes nigrae matte anodized utantur quae sine fine, hiatu liberam metam praebent. Imagines comitantes patentes etiam innuere facultatem matte nigrae variantis pro iPhone et Apple Vigiliis. Dum verisimile est hoc anno accidere, cum nova iPhone 15 series ad primum deducendum posita est, patentes suggerit mattam nigram iPhone in proximo futuro introduci posse.

Praeter iPhones, patent ianuam pro matte nigra MacBooks aperit, quae a Apple decades non oblatae sunt. Pelles nigrae matte populares sunt apud MacBook utentes, et haec patent indicat Apple potest optionem mattam nigram pro laptop suo considerare.

Ad iphonem proxime venturam 15 seriem, quae exempla includere expectatur ut iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, et iPhone 15 Pro Max, rumores sunt upgrades camerae maioris, lens periscopi inclusis. Pro exemplaribus etiam pluma corpus titanium, pretium producti potentia augens.

Patet Apple explorare novas optiones pro suis productis, et patentes materiae nigrae materiae suggerit societatem active considerare introductionem huius variantis. Ut alitulae excitatae emissionem exspectant 15 series iPhone, tantum tempus indicabit si optio matte nigra inter oblationes erit.

