Lacus Chips fabricari in US, sed Packaging Etiam in Taiwan

Secundum Informationem, Apple astulae, a Taiwan Semiconductor Vestibulum Societatis fabricata (TSMC), in nova officina Phoenix, Arizona fiet, sicut Apple CEO Tim Cook nuntiatur. Nihilominus haec amenta ad Taiwan remitti debebunt pro contione, quia officina in Arizona necessariis facultatibus ad astulas magis provectiores colligendas caret.

Packaging est ultimus scaena fabricationis chippis, ubi membra intra habitationem congregantur ad augendam celeritatem et potentiam efficientiam. Dum astulae pro iPads et Macs extra Taiwan sarcinari possunt, astulae iPhone in regione congregandae sunt. Haec methodus packaging ab Apple MMXVI adhibita est.

Praeter Apple, TSMC etiam alios clientes habet sicut NVIDIA, AMD, et Tesla, quorum exempla photographica, H100 NVIDIA inclusa, etiam Taiwan ad sarcinas remitti debebunt. Provectioris fasciculi usus in iPhone nuntiatur a Google adhiberi etiam telephoniis suis futuris Pixel.

Imperium US, per CHIPS Actus, substantialem pecuniam ad in US fabricandis in US fabricandis incitare et in transmarinis praebitoribus fiduciam minuere decrevit. Haec movent proposita ut US semiconductor industriam inter tensiones cum Sinis super Taiwan boost.

Dum regimen National Provectus Packaging Provisiones Vestibulum instituerit ut chip packaging ad US afferat, minus insigniter sumptui ad fabricam chip fabricandam comparat. Institutum Circuituum Typorum affirmavit hoc indicat defectum prioritizationis ad sarcinas. TSMC consilia non habet ad facultates sarcinas aedificandas in US propter impensas altas quas implicatas est, et futuram pactionis methodum in Taiwan praebebit verisimile.

