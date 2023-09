Lacus uti USB-C Standard pro Future iPhone Releases

Post annos resistendi, Apple Inc. vexillum USB-C tandem in deditionem accepit et ea pro omnibus solvendis futuris iPhone utetur. Societas ad portum proprietatis fulmen utens pro artificio ab anno MMXII. Cum Fulmen portus unicum punctum venditionis Apple, etiam onere perussorum ob summos funes repositorii sumptus fuit.

Consilium mutandi in USB-C venit postquam Unio Europaea (EU) mandatum commune disco mense Octobre 2022 signavit. Secundum mandatum, omnia telephona mobilia, tabulas et cameras in UE venditas habere debent USB Type-C praecipientes portum. Laptops sectam in anno 2026. Proposita est directiva loco emptionem patinam necessariam reducere et per machinas normas imponere.

Lacus communi mandati mandanti valde adversatus est, contendens eam innovationem suffocare. Sed societatem habet cum concesso quod non habet electionem sed parere. Revera, Apple iam USB-C in iPad Air suo 2020 et iPad anno 10 incorporatus et 2022th generationis iPad anno XNUMX. Nunc, societas hanc standardizationem ad spatium iPhone extendet.

Motus ad USB-C commodum ad consumers afferet, cum non amplius opus erit ut plures funales in diversis machinis onerandis portaret. Accedit, verisimile erit reducere sumptus repositorium e rudentibus, ut funes USB-C faciliores sint et fere minus sumptuosi quam funes fulgurandi.

Apple consilium ut vexillum USB-C pro futuris emissionibus iPhone solvendis publice revelatum erit die 12 Septembris cum iaculatoria deductione 15. Haec finis aetatis Apple notat et initium universalioris experientiae consumerent.

sources:

-BBC

- Unionis Europaeae officialis website