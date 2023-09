Lacus Releases Securitatis Updates figere Nulla Dies Passibilitatem in antiquior iPhones

Lacus securitatis updates pro amplioribus iPhone exemplaribus edidit ut vulnerabilitatem recentem inventam zephyrum alloqueretur. Vestibulata ut CVE-2023-41064, haec vulnerabilitas active abutitur ad machinas inficere iOS cum Pegaso spyware evolutae ab NSO Group.

Nulla nuditas, CVE-2023-41064, est signum remotum execu- tionis vitio quod abutitur mittendis simulacris malitiose fabricatis per iMessage. Civis Lab, coetus investigationis securitatis, hoc mense ante revelatum est hunc vulnerabilitatem, cum alio vitio noto CVE-2023-41061, partem oppugnationis zephyri-click catenae nomine BLASTPASS fuisse. In hoc impetu maxime imagines fictae sunt per iMessage PassKit attachiamentorum ad instituendum specularium in machinis iaculis.

Etiam plene dissociari iOS cogitationes versionis currentis 16.6 hunc impetum susceperunt. Respondens Apple macOS Ventura 13.5.2, iOS 16.6.1, iPadOS 16.6.1 emisit, et custodibus 9.6.2 ut securitatis updates ut vulnerabilitates figere posset. Cybersecuritas et Infrastructura Securitatis Agency (CISA) etiam elata sunt quae postulaverunt agentia foederati ut inaequalitates a die 2 Octobris 2023 adhiberentur.

Ad machinas ulteriores tuendas, Pomum securitatis renovationes ad vetustiores versiones programmatas rettulit. iOS 15.7.9 et iPadOS 15.7.9, macOS Monterey 12.6.9, et macOS Big Sur 11.7.10 nunc includunt necessaria figmenta.

Notandum est subsidium iOS 15 mense Septembri 2022 finivisse, dum Monterey et Big Sur adhuc Apple fulciuntur. Securitas updates teget amplium exemplorum iPhone antiquiorum, incluso iPhone 6s, iPhone 7, generatio prima iPhone SE, iPad Air 2, generatio quarta iPad mini, et septima generatio iPod tactus.

Cum nulla impetus in macOS computers hucusque observatus sit, valde commendatur tamen ut securitatem updates de his machinis adhibeas. Pomum per annum sedulo laboratum est ut varias nuditates nuditates hodie figere trans tabulata sua, cum summa 13 passitudinum tam longe perantiqua est.

