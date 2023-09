Lacus inducit iPhone XV cum USB-C Portus et Improved Camera System

Pomum recentissimas smartphones retexit modo, iPhone 15 et iPhone 15 Plus, et eminens lineamentum inclusio portus USB-C est. Hoc notat discessum proprietatis fulminis iungentis Apple, ut societas adiuncta ad observantiam Unionis Europaeae obtemperet. iPhone 15 incipit ab $799 ad exemplum 128GB, dum iPhone 15 Plus incipit ab $899 pro eadem facultate repono.

Etsi consilium iPhones huius anni proxime iphonem simile habet, notabiles sunt amplificationes. Omnia exempla nunc pluma Dynamic Island, pilulae cutoutae in iphone 14 Pro et Pro Max introductae sunt. Novam viam praebet notificationes et penitus cum apps. Accedit, iPhone 14 gloriatur an OLED Super Retinae ostentationem capacem esse ostendens Dolby Visionem contentam splendore lendinum 15. Vertex splendor ostentus huius spectaculi in sole 1,600 nites attingit, quae duplex est praedecessoris sui.

Insignium upgrade ad iPhone 15 est ratio camera eius. Praecipua camera sensoris ad 48 megapixels ex praecedentibus 12 megapixellis in iPhone inventa sunt upgraded 14. Telephonium quoque 12-megapixel telephoto lens et emendationes ad imaginem moduli notat. Users non iam opus est ut manually mutet ut modum effingat, et amplificationes ad modum noctis, Vive Photos, modus agendi.

Intra iPhone XV, Apple ad A15 scalpellum upgraded, idem processus in iPhone 16 Pro exemplaribus proximis anni usus est. Societas omnem diem altilium vitae pollicetur, ob maiorem altilium. iPhone 14 etiam involvit alteram generationem ultra-wideband chip ad amplio connectivity et praecisionem inveniendam in Invenire My.

Iuxta iPhone XV, Apple novum Apple Watch Series IX immittit, quae signaculum upgraded cum GPU perficiendi emendato et secundae generationis ultra-latebram chip. Vigilia etiam inducit plumam "duplicem sonum" et magis.

