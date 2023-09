Consumer Financial Protection hendrerit Director fremens circa Apple et Google ut "Suffocationem Points" in US Payment Ratio

Consumer Praesidium Financial Bureau (CFPB) Director Rohit Chopra sollicitudines de dominatu Apple et Google in US solutionis systematis expressit, affirmans se agere ut "punctiones suffocare" et innovationem cohibere prohibendo alias apps mercatum ingredi. Chopra haec verba fecit in colloquio fintech a Philadelphia foederalis constituto.

CFPB nuper evulgavit relationem quae examinavit impulsum Magni Tech consiliis in functionibus televisificarum stipendiis adhibitis de mobilibus machinis adhibitis. Lacus et Google normas posuerunt quae integrationem communicationis prope campum (NFC) technologiae in tertia factione apps regunt, quae ad transactiones stipendii necessaria est. Si appli has normas non paruerunt, negari possunt accessus vel etiam a tabulario appli- mato.

Chopra elucidat mercatum dominantem participes Apple iOS et Android systemata operandi Google, quae inventa sunt in 55% et 45% Suspendisse potenti in US respective conscenderunt. Datae favore mobilium solutionum, consilia et consuetudines harum societatum significantem ictum in solutionibus grossorum habent.

CFPB proxime aestimat partes Big Tech in systematis argentariis et solutionibus, cum focus in aequam mercedem systematis sumitur pro mercatoribus et competitoribus emergentibus. Chopra notat multos fintech collocatores et conductos de potestate horum technicorum gigantum sollicitare ad certamen et innovationem extinguendam.

Renuntiatio a CFPB nominatim indicat regulas Apple tertiae partis apps restringere ab accessu technologiarum NFC, efficaciter impediendo eas a functionibus sonorum ad stipendium adhibendis. E contra, ordinationes Google solutiones non postulant ut per crumenam proprietariam fusa sint, plus certationis et innovationi permittentes.

Lacus has restrictiones iustificavit adhibendo securitatem et rerum secretarum. Nihilominus, Chopra interrogat num integrum bannum NFC accessum ad has quaestiones compellare necesse sit ac suadeat secreti ac securitatis restrictiones in tertia parte apps potius poni posse.

In fine, CFPB magnas quaestiones suscitat de influxu Apple et Google in solutione systematis. Cum hi technici gigantes mercatum dominari pergunt, cruciale est ut campum ludendi campum pro omnibus participantibus efficere et impedire quaelibet anti-competitiva exercitia quae innovationem et electionem consumendi impediant.

