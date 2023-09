Andrew Flintoff redit ad Cricket Post Top Apparatus Crash

Andrew Flintoff, prior cricketer et relatoris in Top Gear, regressum ad cicada fecit cum iniurias sustinentes in summo cursu in cinematographico spectaculi fragore. Accidens apud Dunsfold Park Aerodromum in Surr accidit, ubi Flintoff tres rotam Morgan Super 3 ad 130mpham agitaverat. Laesiones faciei passus est et costas fractas cum convaluisset.

Flintoff, qui a cricket anno 2009 recesserat, nunc laborat ut consultorem solutum cum caterva hominum Angliae durante serie Internationali One-diei contra Novam Zelandiam suam. Visus est ducens terebras in praeparatione primae paris in Sophia Horti Cardiff. Cicatrices visibiles in facie et taenia in naso erant notabiles.

Implicatio Flintoff cum Top Gear ad finem venit, cum suo consilio ut post ruinam decederet. Is primus casus in spectaculo non fuit, cum antea in praesepio forum deiecisset et ludibrium magna celeritate decidisset. BBC ad tempus cinematographicum ad spectaculum constitit ac salutem et salutem recognoscendi faciet.

Loquens de ruina, fons prope Flintoff affirmavit eum tam affectuose quam corporaliter casu affici. Former Top Gear relatore Angela Rippon suam misericordiam expressit, notans praesentatores non esse exactores professionales et saepe rogari ad opera provocanda.

Quamvis non coniungas turmas pro Ventura Trophaeum Mundi in India, reditus Flintoff ad cicada positivum progressum pro fans et ludibrio est. Eius experientia et peritia proculdubio equos Angliae in paribus contra Novam Zelandiam adiuvabunt.

