Ubisoft praebet Update in Xdefiant Date et Development Status

Ubisoft nuper magnam renovationem communicavit circa diem emissionem et progressionem status venturi ludi, Xdefiant. In cursore in officiali suo, effector exsecutivus Mark Rubin revelavit ludum non transivisse submissionibus processum ad Sony et Xbox, unde in obsequio quaestiones quae compellendae sunt antequam tempus remissionis confirmari potest.

Rubin explicavit societatem primos eventus submissionum processum medio Augusto accepisse, quod significavit lusum non necessarios ad obsequium occurrere. Haec revelatio mirum in modum accessit ad equos, ut qui despiciebant quantitatem laboris ad obsequia praestanda.

Quam ob rem Ubisoft non potest certam emissionem diem hoc tempore Xdefiant praebere. Sed ponuntur in solvendis rebus obsequiis relatas et ad alia submissionem ad tribunal tenentes parat. Si submissionem transit, lusus potentia dimitti potest medio ad finem Septembris. Nihilominus possibilitas est ut detur transitus conditionalis, postulans diem 1 commissuram cum finalibus figmentis ad obsequium. In tali missione, dies emissio pulsus ad mane/medium Octobri.

Quamvis hae incertae sint, Rubin fans confirmatus est Ubisoft creditus est perspicuitati et audiendi feedback lusoris. Turma ludio ludius petita iam incorporata in progressionem lusus, ut inclusio tabularum suffragii et venturi S&D-similis modus. Rubin inculcavit Xdefiant destinatum esse ludum communitati, et Ubisoft dedicatum est optimam experientiam fieri posse.

In fine, fans Xdefiant opus est ut paulo diutius expectare ludum remissionis Ubisoft operatur ut obsequio cum Sony et Xbox. Manipulus active compellans quaestiones, quae in submissionibus processu ponuntur, et sperat ut quam primum diem firmam emissio praebeat.

Source: Ubisoft