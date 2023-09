Picross S+: Nova Additio ad mentem Testis Monogram Series

Iuppiter denuntiavit venturam emissionem Picross S+, ultimam pensionem in serie monogramma populari temptantis pro Nintendo Switch. Una liniamenta excitantis huius ludi est quod omnes novem ludos Picross e ludos comprehendet qui antea tantum in promptu erant ut solum titulos in eShop clausos download.

Basis contentum Picross S+ praesto erit pro £3.99 / €4,99 / $4.99, dum singulae series 3DS introitus offerentur pro additis fasciculis contentis, omnes eodem pretio precii. Etsi haec via relative pretiosa videatur ut ludos ad Cie, nunc sola optione ob clausuram 3DS eShop est.

Singulae sarcinae contentae 150 Picross et Mega Picross e propriis titulis sollicitant, histriones cum substantiali collectione sollicitat ut gaudeant praebentes. Inclusio maxime excitanda est Picross e9, titulus qui antea Iaponiae exclusive fuit.

Picross S+ in anno 2024; certae tamen dimissionis dies hoc tempore nuntiatus non est. Fans seriei Picross in Occidente habebit tandem facultatem plenam ludorum emissionem S + Picross possidendi.

Visne Picross S+ addere collectionem ludum proximum annum? Noveris in commentarios.

definitiones:

– Picross: aenigmatis ludus in quo logica utuntur histriones ad determinandas quae cellulae in craticula implendae sint ad imaginem occultam manifestandam.

– Nintendo Switch: A video venatus console a Nintendo elaboravit.

– Download solum: Refert ad ludos vel contentos qui nonnisi per angularis download obtineri possunt, quam corporis exemplaria.

- eShop: Venalis digitalis ad ludos emendos et deponendos, apps, et alia contenta in Nintendo solatur.

sources:

- Non certis fontibus de quibus