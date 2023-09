Cyberpunk 2077 Phantasma Liberty: A Guide to the Armamentaria

By

Cyberpunk 2077 Phantom Libertas expansio est quae nova arma pro histrionibus gerendis inducit. Expansio non solum novam fabulam praebet, sed etiam novas artes, ambitus, vehiculis et inventionibus includit. Una ex blandit additionibus ad ludum armamentarium novorum telorum est.

V cum validis sclopetis et concursus armis instruendis unus est aspectus Cyberpunk iucundissimus. Histriones, praesertim cum optima Cyberpunk 2077 aedificat, permittit, ut facile inimicos formidabiles superet.

Phantasma libertas plura arma nova ad ludum inducit. Hic sunt quidam eorum;

Ordo:

Ordo est duplices occlusus pyrobolus cum modificationibus minantis ut filum hamatis et aspergine rubra pingens. Designatum est "Illegal" ab legis locali, significans suam potentiam devastantem.

GLAREA:

Ciris est compactum pistol cum emporium extensum. Eius addita tela utilis est ad plures adversarios tollendos. Sicut Ordo, Grit etiam "Illegal" existimatur et telum validum esse expectatur.

Custodis:

Custos SMG cum consilio nigro et flavo. Eius vis fire augetur cum sarcina altilium, verisimile permittens scaenicos suos ictus in altiorem vim penetrationis accusare.

Osprey:

Osprey vasa pellentesque est cum dolio longo, emporium corpulentum, et scopa nitida. Apta est ad diuturnum proelium, histriones cum subtilitate et potestate praebens.

Hercules:

Hercules telum singulare est cum notis et aleis ardentibus, suggerens naturam suam periculosam et volatilem. Facultates expectatur habere quae flammas vel toxica damna hostibus inferre possunt.

Rasetsu:

Rasetsu alia vasa sniper, longior et chunkier quam Osprey. Hoc telum verisimile est ad hostes hostium gravis penetrare posse. Oritur a Tsunami Systemata Defensio, notum pro technologia sua top-terno.

Scelerisque Katana:

Thermal Katana telum concursus est cum lamina rubra rutilans. Per arma hostium liquefieri potest, ut formidolosam electionem pro propinquis pugnare possit.

Haec sunt quaedam tela in Cyberpunk 2077 Introducta phantasma Libertatis. Manete in luctum pro pluribus updates sicut tela nova nuntiantur. Interim paginam nostram Cyberpunk invisere potes pro novis nuntiis ac ducibus.

