Character.ai est AI App videt Crescens User cura

Character.ai, AI app elit, qui usores suos AI characteres creare sinit, ortum in usuario pugnae in applis mobilibus videt. Recens analysis fori per solidam intelligentiam Similisweb patefecit iOS et Android applatoria Character.ai nunc habent 4.2 decies centena menstrua utentes activos in US, cum applis mobilibus ChatGPT comparatis, quae fere 6 decies centena millia usorum activorum in US

Character.ai notabile incrementum expertus est cum eius launches mense Maio 2023, 1.7 miliones institutionum superans in prima sua septimana. Retinendi utentes provocatio est ad apporum mobilium maxime, cum mediocris 30-diei retentio rate of 3-4% et uninstall rates superexcedentes 40% post 30 dies. Character.ai curavit ut veteres adoptatores retinerent et usum suum per menses ab eius debut augerent.

Autem, ChatGPT plumbum in Character.ai in interreti adhuc conservat, praesertim quia multi utentes malunt aedificare et mutuam esse cum suis AI chatbottis in mobilibus machinis potius quam per interretialem. Globally, MASCULINUS notitias ostendit ChatGPT numerum significanter superiorem numerum activum menstruae in mobili comparatum Character.ai.

Una area in qua Character.ai eminet, est eius usor minoris demographicus. Inter 60% de audientia interretialis eius 18-24 annos natorum consistit, quae per aestatem consistens mansit dum negotiatio commercii ChatGPT decrevit. Aliae AI provisores inferiorem adoptionem etiam in coetibus aetatis iunioribus ostendunt.

Similia notitia interretialis ostendit ChatGPT quod in global website visitationes per tres menses continuos declinare viderit. Autem, annus scholae recentis resumptio ad remittendum in visitationibus ad locum ChatGPT perduxit, significans turnaround. Character.ai, e contra, vidit negotiationem eius website super aestatem intingere, sed compensatur per adoptionem apps mobiles eius.

Character.ai potentia habet ad ampliorem basim usoris augendam, subnixa a suo substantiali $ 150 miliones Series A sumptu et a $1 miliardis aestimationis. Satus conditores, Noam Shazeer et Daniel De Freitas, in agro AI AI multa experientiam habent et suggestum potentem aedificaverunt, quod productum suum continue emendavit.

Dum Character.ai successus et pugna usoris crescentis hortantur, restat videndum si favorem suum inter utentes iuvenes sustinebit vel sicut alia inclinatio AI deficiet.

Fontes: Similarweb