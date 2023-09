AGC Digital CurtainTM Light Control Glass Adopted for Toyota's "Century"

AGC, opifex mundi vitrei, oeconomiae, et materiarum technicarum summus, denuntiavit vitrum suum Digital CurtainTM lumen imperium adhibitum esse ad exemplar Toyota Century, anno 2023 deducendum esse, hoc primum notat lucem illam potestatem. vitrum adhibitum est in sectionibus portae currus. Adoptio Digital CurtainTM in posterioribus sedibus exemplar saeculi permittit ut momentaneum imperium lucis transmissionis et visibilitatis, amplificans spatium et consolationem Camerae interioris.

Digital CurtainTM est genus lucis vitrei temperaturae quae calorem et fulgorem solis minuit dum secretum in statu caliginoso et sensum apertionis in statu perspicuo praebens. Dissimilis praecedens lucis moderatio vitri ad fenestras fixas adhibita, Digital CurtainTM utrumque durabilitatem chemicam et durabilitatem mechanicam praebet, idoneam ad diuturnitatem expositionis variis tempestatum conditionibus aptans. Accedit consilium fenestrae vitreae, cum subtilitate et subtilitate ceramicae nigrae, exemplar praestantiae Centuriae complementum.

Exsecutio Digital CurtainTM necessitatem umbrarum excludit et ampliorem, provectiorem et commodam spatii subselliorum efficit, dum secretum etiam auget. Cum industria automotiva magis sophisticatas et diversas vitreas solutiones requirit, coetus AGC intendit ad novam societatis mobilitatem consequendam, optimas materias et solutiones comparando.

CurtainTM vitreum lumen controlle consistit e vitreo laminato cum speciali cinematographico inter duas schedas vitreas sandwiche. Haec pellicula praecipuam materiam continet quae radios UV circa 99% in modos transmissivos et obscuratos minuit. Distributio et orientatio materiae specialis intra cinematographicam per intentionem moderari possunt, sino instantaneae commutationes inter modum obscurum et transmissivum.

In modo obscurato, materia specialis passim disposita est, lucem diffundens et vitrum opacum convertens, ut fulgorem minuat, calorem et secretum curet. In modo transmissivo, cum intentione cinematographico applicatur, speciales materiales adsimilatae in eandem partem sunt, permittentes lucem transire per speculum et perlucidum facere.

Super adoptionem AGC Digital CurtainTM vitreum in luce moderante in exemplar Toyota scriptoris Century interruptionem in automotiva technologia vitrei repraesentat, praebens experientiam interiorem commodiorem et versatilem pro vectoribus secundum lucis imperium, visibilitatem et secretum.

Source: AGC (no URL provisum)