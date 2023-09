Adobe Releases Securitatis Updates ad repeciare Zero-Day Vulnerabilities in Acrobat et Lector

Adobe nuper updates securitatem emisit ut electronica nulla hodie vulnerabilitas in suis Acrobat et Lectori applicationibus mitteret. vulnerabilitas, quae CVE-2023-26369 nota est, in limitibus oppugnationibus abutitur et tam Fenestrae quam systemata macOS afficere potest.

Crimen securitatis criticum permittit oppugnatores ut signum executionis lucrandi debilitatem ex terminis scribentibus opprimant. Cum impetus humilitatis implicationis exsecutioni mandari potest sine privilegiis exigentibus, interest notare vulnerabilitas nonnisi ab oppugnatoribus locorum usurpari et commercium usoris postulare.

Ad acerbitatem litis, Adobe CVE-2023-26369 cum maximo prioritatis aestimatione indicatur. Societas fortiter monet administratores ut quam primum renovationem securitatis instituant, specimen intra fenestram 72 horarum.

Producta affectata includunt Acrobat DC, Acrobat Lector DC, Acrobat 2020, et Acrobat Lector 2020. Ad integram indicem versionum affectarum, placere ad mensam in articulo originali provisum.

Accedit Adobe etiam complura alia vitia securitatis hodie appellata. Haec vitia labefactent Adobe Connect et Adobe Usus Procurator programmatum et oppugnatores potentialiter permittunt ut arbitrarium signum executionis consequantur. Vulnerationes, quae CVE-2023-29305, CVE-2023-29306, CVE-2023-38214, et CVE-2023-38215, et CVE-XNUMX-XNUMX, notae sunt, uti possunt ad impetus scriptos crucis reflexi (XSS) deducendos. Hoc genus oppugnationis adhiberi potest ad informationes sensitivas accessus sicut crustula et signa sessionis ab navigatoribus iaculis telae conditae.

Propositum est programmatibus Adobe usoribus vigilantes manere, ac statim installare necessarias securitatem updates ut systemata a minis potentialibus defendat.

definitiones:

– Nus-dies vulnerability: Securitas vulnerabilitas quae ignotus est venditori programmatis et ab oppugnatoribus uti potest antequam commissuram vel fixum praesto est.

– Codex executionis: Facultas arbitrarii codicis in systemate iaculis currendi, potentia permittens oppugnatorem systematis potiri.

– Extra limites scribe infirmitatem: Error programmandi qui oppugnatorem admittit ut notitias scribere extra fines cuiusdam loci memoriae, potentia ducens ad exsecutionem codicis malitiosi.

- Crux-site scripting (XSS): Genus vulnerabilitas securitatis quae impugnatores malevolos scriptas in paginas in paginas ab usoribus spectatas injiciunt, potentia ad furtum notitiarum sensibilium.

