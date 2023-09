Societas Bureaux De Muta operariorum Nigeriae (ABCON) in Centralis Bank of Nigeriae (CBN) appellavit ut Bureaux De Mutatione (BDCs) digitalis autonomiam ad commutationem rate concursum consequendam concederet. ABCON Praeses, Dr. Aminu Gwadabe, relationem ripam apicis hortatus dimisit ut nullam obiectionem approbaret pro BDCs ad transitum ad operationes digitales plene.

Dato digital autonomia ad BDCs expectatur ut concursus ad commutationem rate adducendam, mercaturam LEVitatem minuat, incrementum oeconomicum excitet. ABCON vestigium habet concursus assequendi rate in praeterito, incluso anno 2006, 2009, et ab anno MMXVIII ad 2018, ante seditionem Covid-2020 pandemici.

Secundum Dr. Gwadabe, permittens operatores autonomiam digitalem faciliorem reddit verae mercaturae inventionem, efficiendum ut exsecutionem moderatoris Foederalis conciliationis alienae mercaturae initis, et efficacia vigilantia BDC transactionum sustineat ad obsequium cum statuto et moderantibus requisitis.

ABCON proactivum in technologia amplectendo et in IT investigationis, evolutionis et instrumenti variarum solutionum digitalium effectione significantes effecit, ab anno 2016. BDC operarii nunc negotiatores systematis vigilantiae in loco habent, cum IT officio facultates et nexus interrete instructos habent. Negotiationes suas on Amazon Web Service (AWS) commemorant online in real-time et cotidianis relationibus ad deditionem reditus eliciunt. Accedit, operariorum cum Nigeria Inter-Bank Incoluimus System (NIBSS) et Bank Verificationis Number (BVN) verificationis suggesta sunt.

Hae reformationes digitales non solum efficientiam operationalem augent, sed etiam ad altiorem progressionem et modernizationem BDC sectorem conferunt. Petitio ABCON de digitalis autonomiae alignis cum CBN reformationibus cogitatis pro BDCs, necessitatem praebet obsequii cum progressibus technologicis.

