Novae Lampades Nanoleaf et aliae Gadgets ex IFA 2023

Recens IFA 2023 technicae artis spectaculum in Berlin tentum ostenderunt range gades excitandi et machinas domesticas callidi. Inter elucidationes erant novae lampades Nanoleaf, fenestrae callidi, solutiones callidi et laquearia lumina. Hic sunt paucae res e spectaculo praestantes;

Canadian firmo consilio Umbram cum Nanoleaf collaboravit ut duas lampades callidioris novae crearet. $95 Cono lucerna portatilis cum machinatione stante, X-state, dum $130 Cup lucerna est filum desk cum structo in repositione pro calamis et aliis vasis cinematographicis. Ambae lucernae materia compatibles sunt et super Bluetooth moderari possunt app utens Nanoleaf.

Fenestrae callidi erant etiam notabilis inclinatio ad spectaculum. eHandle ConnectSense manubrium est fenestrae stili Europaeae quae in Z-Wave sensorem fabricatum notat. Hic sensor vibrationem deprehendere potest et in fenestra aperta/clausa vel benificium positio, varias automationes sine necessitate efficiens dongles informes plasticas parietibus vel fenestris coniunctas.

Yeelight showcased the Yeelight Pro P20 Rooflight, quod imitatur effectum skylight utens nanotechnologia-enabled "Rayleigh Dispergens." Huius rei aspectus tectum lumen in laqueari conscendi potest et compatitur cum materia protocollo.

Aqara lumen tectum T1M induxit, quod color mutato-anulum notat qui mittere potest in summis visualibus cum integrata cum Aqara callidi domestici suggestum. Accedit, Aqara seram callidiorem U200 detrusit, ad portas mortise stilo Europaeo destinatas. Haec cincinna retrofita varias modos reserans praebet, inter fingerpris, keycode, et NFC.

Overall, IFA 2023

