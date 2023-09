2024 Toyota GR Supra est currus universi generis ludi scaenici qui eximiam observantiam et stylum unicum praebet. Toyota praebet multiplex trims ut opsonatum diversis optionibus et budgets, ita quod unus est optimus pro vobis?

In promptu componendi pro 2024 Toyota GR Supra sunt:

GR Supra 2.0: The entry-level trim price in $45,540

GR Supra 3.0: In medio gradu stringere pretium $54,500

GR Supra 3.0 Premium: A superiore fine trim precii $57,650

GR Supra 45th anniversarium editionem: Editio specialis pretium at $64,375

GR Supra 2.0 lineamenta a 2.0-sextarius turbo quattuor cylindrici cum 255 horsepower et 295 lb-ft torques. Venit cum Michelin Gubernator Super Sport coronas, ludis coriariis ornata subsellia, et zonam duplicem automatismi climatis potestatem.

GR Supra 3.0 praebet turbocharged 3.0 sextarium inlineatum sex machinae cum 382 equestribus et 368 lb-ft torquibus. Venit cum vel sex velocitate manuali vel octo velocitate transmissione latae sententiae, ante dumeta Brembo et rotarum 19 pollicis mixturae.

GR Supra 3.0 Magnum trim adiungit etiam plura luxus et technologiae lineamenta, inclusa caliperis rubri-pictis Brembo quattuor pistonicis, sedilia lusoriae coriarii ornatae, et ratio auditionis 12-oratoris JBL HiFi.

GR Supra XLV anniversarium Editionem editionem limitatam est stringere quod lineamenta singularia perficit, plagas nigras cum Supra logo, rotae matte-nigrae 45 inch, et ala postrema accommodata.

Secundum Edmundos, popularis trimum inter tabernarios currus est GR Supra 3.0 Premium. Hoc trim offert ingentem stateram perficiendi et luxuriae, cum turbo inlineo sex machinae, dumeta Brembo, lusus adaptivus variabilis suspensio, subsellia coriaria calefacta, systema JBL audio, ac wireless Apple CarPlay et Android Auto.

Recognitiones in 2024 Toyota GR Supra trims mixtae sunt, sed nonnullae sunt opiniones communes. Currus et Coegi GR Supra 3.0 laudaverunt ob optionem et operationem manualem transmissam. Autotrader et MotorTrend GR Supra 3.0 Premium praeferebant pro suo interiore et rationabili pretio upgraded.

In fine, 2024 Toyota GR Supra varias compositiones praebet ad diversas optiones aptas. Popularis electio inter tabernarios currus GR Supra 3.0 Premium est, quod magnum praebet mixturam operationis et luxuriae magno pretio.

sources:

Toyota Newsroom,

Edmundi,

Car et Coegi,

Autotrader,

motortrend