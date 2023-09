Parare pro iPhone 15 Duc!

Pars iPhone 15 iustus circa angulum est et ex animo invitatus es! Hoc tempus anni iterum est cum Apple suum novissimum iPhones acies nuntiat, et hoc anno iPhone est 15. Eventus, qui "Mirorlust" appellatur, die Martis, 12 Septembris 2023, hora 10:00 AM (PST). Dies praeordinarius positus Veneris die 15 mensis Septembris anno 2023, hora 05:00 AM (PDT), officialis launchus est dies Veneris, 22 Septembris 2023.

Secundum plures fontes, rumores sunt effectionem iPhone 15 e Sinis in Indiam transferre. Dum hoc non confirmatur, multi excitantur de possibilitate mutationis in peregrinatione destinatio ad deducendum. Utrum e Sinis vel India oriamur, Gravis est nostra habere diplomata parata et curare ut omnia documenta itineraria et itineraria ordine nostro habeamus.

Respiciens ad successum iPhone 14 USA Pre-Order Thread, cum supra 25,000 nuntia, 1 decies opiniones, et 1,500 suffragia summa, manifestum est incitationem novorum iPhonerum singularis esse. Poterimusne hunc annum alium commentarium frangere? Solum tempus narrabo.

Cum Lorem appropinquat, sequi ordines nostros essentiales fit. Cum ordines movere incipiant ad scaenam "Parando Shipment", sperare possumus videre motus super volutpat vestibulum. Hoc est cum incipere possumus sequi fasciculos nostros utens ad numerum tracking provisum. UPS unus e vectoribus navium Apple, et eorum website nos indagare nos portationes iPhones permittit. Gravis est cautionem nostram habere cum serial numerus qui in Apple situ inveniri potest.

Una maxime anticipata lustrat processus navium in "Import Scan" in Louisville, Kentucky. Hoc scopus indicat rationes importare in regione accipienda et cautiones de iPhone esse venturum postridie eius diei. Ultimum miliarium est antequam manus nostras in novis iPhones tandem acquiramus.

Ita, accinge pro iPhone 15 launch! Diploma tuum fac usque ad tempus, ordinem indagare tuum, et aptare ad recentissimas familiae Apple accessiones recipiendas.

sources:

- [Apple](www.apple.com)

- [UPS Semita](www.ups.com)

- [MacRumors](www.macrumors.com)