In recenti colloquio, Ashley Walker, Praeses Nigri in Astro (BiA) et discipulus PhD in Universitate Howard, de missione et proposita ordinationis disseruit, necnon de societate cum Astronomis Minoritizatorum foederatorum subscriptorum (LUMA) pro. Arcus Village spatium colligens.

Nigri in Astro, amore et misericordia erga Nigrum populum fundati, studet ut homines continue in astronomia et in campis affinibus sustineant. Eorum missio ultra academiam patet, artifices complectens, fabrum aerospace et quemvis qui culturam agnoscit. Organizationis valores inclusivity et Nigros homines per orbem terrarum adiuvare nititur.

Conventus Astronomicae Societas American (AAS) frequentare est pars crucialis Niger in consilio Astro ad suas fines assequendas. AAS valde fautor suae missionis fuit, praesertim in diversitate et inclusione provehenda. Hoc anno conventus peculiarem motum habet, ut fit in urbe Niger primum duobus decenniis. In subsidio Institutorum sicut CSMA AAS et conatus ad connectendos homines coloratos instrumentales fuerunt ad fovendum ambitum acceptum et inclusive.

Societas inter Nigrum in Astro et LUMA pro Iris Village laeta collaboratio fuit. In Rainbow Village promittit memoriam, communitatem, iocum pro hominibus et sociis Nigrum et Brown. Dum singula singularia adhuc perficiuntur, exspectatio alta est ad collectionem venturam.

Ashley Walker hortatus est populum ut cum Nigro in Astro maneret sequendo eam in instrumentis socialibus (@that_astro_chic). Accedit quod in colloquio AGU ventura loquetur, de opere suo cum astronomis Niger. Niger in Astro etiam cenam obsidet apud universitatem Michigan, a Vice Praeside Caprice Phillips constituto. Praeterea, Ashley in astronomia in congressu conventus Niger Collegiorum et Universitatum Historice concurret.

Postremo, Niger in Astro notabiles gradus facit ad diversitatem promovendam et inclusionem in astronomia. Per societates, eventus et praesentia in colloquiis creant spatia, quae diversos astrologos et socios eorum culturae celebrant et sustinent.