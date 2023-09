XRISM Satellite Launches ad studium Universum in variis coloribus de X-radiis

Summarium: X-Ray Imaging et Spectroscopia Missionis (XRISM) satelles, collaborativus conatus inter Iaponiam Aerospace Explorationis Agency (JAXA) et NASA participatione e Space Agency Europaea die 6 Septembris emissa est. Missio XRISM est ad X-radii aequalitatem inusitata subtilitate deprehendere ac scientias praebere in fundamentis novis lectionibus calidis ac strenuis locis in universo. Dissimiles telescopiae X-radii existentes, XRISM diversos colores lucis radiophonicae X distinguere possunt, copia rerum notitiarum reserans. Instrumentum eius X-radios per parvas temperaturas per vices detegit, ut elementa chemica in obiectis instantia cognosceret et velocitates motuum gasorum legeret. Satelles intendit providere novam opinionem universi calidi et energetici, explosiones stellarum observans, interationes foraminis nigri, et mergorum galaxia botri in specie singulari. Scientistae apud University of Chicago primum observationes XRISM analyses de massivis galaxiae botri et gregibus, sperantes intelligere interactiones inter supermassivas foramina nigra et galaxias exercitus eorum. XRISM etiam abundantias elementorum chemicorum metietur ac praesentem fabricam chemicae universi ostendet. Deducens satellitem pro observationibus X-ray ex spatio insignem provocationem praebet ob atmosphaeram Telluris interclusionis X-radii. Hic quartus conatus est similem satellitem feliciter deducere et operari, et phisici eu de potentia XRISM sunt.

sources:

- University of Chicago. "XRISM satelles in diversis coloribus X-radiorum studium universum movet." Phys.org. Receptum 11 Septembris 2023