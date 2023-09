NASA Celer Observatorium nuper nigrum foramen, nomine Swift J023017.0+283603 observatum, 500 miliones levis annorum in galaxia 2MASX J02301709+2836050 positum est. Notitia suggerit hanc nigram foraminis stellas intermittentes consumentes singulis diebus accedunt. Hoc phaenomenon, ut notum discidium repetitio eventus, in aliis foraminibus nigris visum est, ut ASASSN-14ko in 2021 .

Foramina nigra sunt incredibiliter densa objecta strenuis ambitibus. Materiam in orbes accreverunt et materiam superheatam consumunt quae in prospectus eventus eorum cadit. Cum stella gravitatis foramine nigro decepta fit, materia sua spoliatur omni tempore appropinquante. In casu celeri J0230, foramen nigrum super 200,000 vicibus massa Solis consumit tres massas Terrae stellae cum singulis faucibus.

Fieri tamen potest ut haec stella non totaliter consumatur. Astronomi observarunt cavernas nigras regurgitantes materiales stellares praeterito tempore consumptae sunt. Distinguendi inter disruptionem rerum aestuariarum et renovationem nuclei galactici activi (AGNs), quae supermassiva sunt foramina nigra emittentes magnas icies materialium, provocare possunt.

Celer Observatorium, anno 2004 deductum, instrumentale fuit ad intellectum nostrum astrophysicarum promovendum. Phil Evans, astrophysicus in Universitate Leicestriae, facultatem observatorii laudavit novis investigationis locis accommodandi. Praeterea studium opus est ad dynamicas nigrae foraminis et systematis sideris melius cognoscendum, sed haec nova observatio ad cognitionem harum phaenomenorum cosmicorum attrahentium confert.

