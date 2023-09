Harnessing Computer visio ad recludam indagari Lithium-Ion Batteries

Investigatores adhibuerunt visionem computatoriam, forma eruditionis machinae, ut altiorem cognitionem acquireret quam gravidae munus rechargeable lithium-ion. Per adamussim examinans X-radium pellicularum machinarum electrodes in plano nanoscale, scientias physicas et chemicas antea occultas detexerunt. Hoc interruptio vim habet augendi laguncularum efficientiam lithii-ion, cum latioribus applicationibus ad systemata complexorum intelligendi, sicut divisio cellae in embryonibus.

Studium, ab investigatoribus ductus a Department Energy's SLAC Nationalis Accelerator Laboratorium, Stanford University, MIT, et Instituti Research Toyota, in lithio phosphato ferreo (LFP) feruntur. Particulae LFP, tenui carbonis strato obductae ad electricae conductivity emendatae, plerumque inveniuntur in batteries positivis electrodes lithii-ionis.

Ad batteries interni processus observandos, turma investigationis pellucidae cellas altilium cum duobus electrodes cinctae solutione electrolytici in quibus liberi moventes iones lithii continentur. Per hanc paroeciam, motus lithii ions in currendo et gyros emittentes indagare potuerunt. Hic processus, notus intercalatio, iones intrat et relinquit particulas LFP.

LFP valde notabilis est in pugna industriae propter humilitatem sumptus, salutem recordum et utilitas elementorum abundantium, quod maxime pertinet in foro electrici vehiculi.

Collaboratio inter inquisitores octingentos annos incepit cum Professor Martin Bazant et William Chueh MIT Stanford peritiam suam in mathematicis exemplaribus contulerunt et microscopio X-radii ad studium particularum pugnae provecti sunt. Postea machinae incorporatae sunt instrumentorum discendi ad maturationem pugnae probandi et cognoscendi methodos optimales incurrentes. Hodierna meditatio gradum ulterius accipit per visionem computatralem leveraging ad analysim nanoscales pelliculas X-ray ab anno 2016. Haec ars permittit ut plus comprehensionis lithii de inpressione motus intra particulas LFP permittat.

Investigatores emittentes imagines X-radii, intentionem lithii in singulis punctis intra particulam capere possunt. Hoc permittit ut cinematographica efficiant illustrantes fluxum lithii ionum in et e particulis in emissione et missione.

Investigatores examinantes X-ray imagines invenerunt motum lithii intra materialia aligned arcte cum simulationibus computatralibus antea a Bazant evolutae. 180,000 elementa pro mensuris utebantur ad exemplar computationale instituendi quod accurate describit thermodynamica et reactionem motuum machinarum materialium nonaequilibrium.

Accedit, studium manifestavit variationes in effusio lithii-ionis per superficiei particulae connecti cum crassitudine membranae carbonis. Inventio haec suggerit optimizing crassitudines carbonis iacui posse potentia augere efficientiam altilium - momenti progressionem in pugna consilio.

Eventus huius studii perspectiones in optimizatione lithii ferrei electrodes phosphate praebent et potentiam machinae discendi et technicae imaginandi provectae demonstrant in explicandis mysteriis materiarum et rationum. Hoc intervallum non solum viam sternit ad progressiones in technologia pugnae, sed etiam pollicetur ad discendam formationem formationem in aliis systematibus chemicis et biologicis.

Source:

- MIT News Release

- Stanford University News Release

- Natura Journal