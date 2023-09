Novus Study pesticides in Bee Pollen in Hibernia invenit

Recens studium a Trinitate Collegium Dublin et Dublin in urbe Universitate studiorum inlustravit detrimentum pesticidum in variis apum speciebus in Hibernia. Investigatores exploraverunt pollen segetem ex 12 diversis in locis in regione et gradus pesticidum residuorum enucleaverunt. Pollen etiam ex melle et bumblebis ad haec loca colligebant.

Studium declaravit pollen bumblebeum summam compositorum et detectionum pesticidiorum fuisse quam aliis generibus pollinis. Praesertim de in bumblebee pollinis praesentia insecticidarum neonicotinoidorum fuit. Neonicotinoides apibus aliisque animalibus noxiae esse noscuntur.

Quod multo etiam gravius ​​fuit, quod multi detecti pesticides nuper in agris, ubi pollen convenerant, applicabantur. Hoc suggerit has oeconomiae vel in ambitu diu perseverare vel residua ex plantis in aliis locis intra pabulationem apum venire.

Elena Zioga, primus studii auctor et candidatus PhD in schola Trinitatis Naturalium Scientiarum, anxietatem suam de inventis expressit. Extulit nonnullas istarum pesticidum toxicorum adhibitas non fuisse in campis gustatis per tres saltem annos, ut oeconomiae in marginibus campi perseverarent vel apes pollutae extra gustatum agros colligerent.

Alia notabilis inventio studii fuit quod apis species diversis generibus pesticidum obnoxia erat. Pollinis mellea inventa est fungicides plerumque contaminatus, cum pollen bumblebee praesertim cum insecticidis neonicotinoideis infectus est.

Zioga momentum exaggeravit considerandi species multiplices apis cum pesticide detectio aestimanda. Negavit mella uti ad solam referentiam ad intellegendum pesticide detectionem integram picturam non praebere. Ambae honeybees et bumblebees magnas partes agunt in officia pullulationis et adiuvantia oecosystemata sana.

Hoc studium in lucem ponit de praesentia pesticidum nocivarum in apis pollen in Hibernia. Ulterior investigatio necessaria est ad intellegendum longum tempus implicationes harum pesticidiarum residua incolarum apis et biodiversitatis latioris.

sources:

- Collegium Trinitatis Dublin

- Dublin City University