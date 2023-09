Wooden Structure Dating Back Dimidium decies centena millia annorum Inventum in Zambia

By

Archaeologi fundatam inventionem fecerunt apud locum praehistoricum Kalambo Falls in Zambia. Antiquissimam structuram ligneam umquam repertam eruerunt, notabat dimidium fere decies centena millia annorum. Bene conservata structura illuminat provectae maiorum nostrorum facultates. Inventio suggerit magis technicae artis progressos esse quam antea crediderant.

Structura lignea apud Kalambo Falls reperta est, prope confinium Tanzaniae sita. Aestimatum est minimum 476,000 annorum esse, evolutionem Homo sapiens praedicans. Lignum exhibet notas abscisas significans instrumenta lapidea adhibita ad duas magnas congestas in unum coniungendas. Structura tribunali, pavimenti, vel habitationi erectae servisse creditur, quae maiores nostros super aquam custodiret.

Praeter structuram ligneam, collectio instrumentorum ligneorum cum cuneo et fodiendo in situ inventae sunt. Cum iam notum esset homines veteres homines ligno hoc tempore utentes, plerumque ad limites usus ut ignis initium aut venatio fieri consuevit.

Auctor studiorum Duce Larry Barham ab Universitate Liverpool, affirmavit inventionem structurae "fors inventionis" in effossione facta anno MMXIX. Prioribus monumentis pro vetustissima structura lignea retro circiter 2019 annis facta, hanc invenio signanter senior.

Lignum antiquum conservans provocatio ob eius inclinationem ad putrefactionem et vestigium minimi relinquendi pro historia litterarum. Sed in gradu aquae altae Kalambo Falls ad eximiam conservationem structurae per saecula contulisse creditur.

Investigatores ad aetatem structurae ligneae accurate determinare poterant utentes novam notandi methodum luminescentiae nomine vocatam. Novissimo tempore mineralia metiendo soli patuerunt, invenerunt structuram saltem 476,000 annorum esse.

Haec inventio pervestigationes praebet in facultates et progressus technologicos antiquorum maiorum. Etiam indicat homines veteres imaginationes et artes habere necessarias ad structuras ligneas implicatas multo ante emersas Homo sapiens.

sources:

- Natura Journal