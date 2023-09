Seres Scientists Feliciter Crescunt humaniores Renes in Porcus Embryones

Sinenses phisici insignem perfringendam consecuti sunt feliciter crescentes renes in embryonibus porcorum continentes cellulas humanas, quae potentia adiuvare possunt ad organorum inopiam transferendi. Investigatio, in ephemeride Cell Stem Cell edita, primum feliciter conatus est organa humana in porcos crescere. Renes in umbilico studii electi sunt ob rudimenta sua rudimenta et frequentes usus in transplantationibus humanis.

Prior conatus ad porcos augendos organa humana defecerunt, sed hic novus accessus organum bioengineering vertere potuit. Turma a Guangzhou Institutionum Biomedicinae et Salutis adhibita CRISPR gene edendo ad delendum duo genes necessaria ad formationem renis in embryonibus sus. Tunc cellulas pluripotentes humanas in embryones in embryones e genere cellularum explicari posse induxerunt. Hae cellulae humanae naturaliter "nichum" creatum in embryonibus sus impleverunt.

Postquam embryones cum humano et sus cellulis in tubulis testium auctis, matribus surrogatae translati sunt. Quinque embryones reperti sunt renes normaliter fungentes cum 50 ad 60 centesimis cellulis humanis. Hic interruptio ethicam curam agit, sicut quaedam cellulae humanae in cerebro porcorum detectae sunt.

Dum haec investigatio notabilis est lapis miliarius, adhuc provocationes superandae sunt antequam haec technologia adhibeatur in translatione humana. Proportio cellularum humanarum in renibus nondum sufficiens est, et praesentia cellularum humanarum in cerebro sus sollicitudines erigit. Propositum diuturnum est technologiam ad transplantationem organi optimize, sed ulterior investigatio requiritur.

Hoc break through, in crescendo renes humaniores in embryonibus sus, viam sternere ad progressionem aliorum organorum humanorum in porcos. Investigatores sperant se dilatare studia sua ut organa cor et pancreas includant.

Source: Cell Stem Cell, Agence France-Presse